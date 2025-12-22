در شبی که طبق سنت دیرینه ایرانیان، کانون خانواده‌های ایرانی برای دورهمی و جشن گرفتن در شب یلدا گرم بود، شماری از مدیران دولت با انتخابی متفاوت، وظیفه و همدلی اجتماعی را بر استراحت خانوادگی مقدم دانستند؛ به طوری که ترجیح دادند، طولانی‌ترین شب سال را در کنار کودکان بی‌سرپرست و بیماران سپری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در رصد خبری خبرنگار میز رفاه برخی از معاونان رئیس جمهور و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی شب یلدای خود را در مراکز نگهداری کودکان ونوجوانان مراکز بهزیستی و یا در کنار بیماران در مرکز درمانی گذراندند.

حضور در مراکز نگهداری کودکان

معاون اجرایی رئیس‌جمهور مهمان «خانه آفتاب»

محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، همزمان با شب یلدا، با حضور در مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست پسران «خانه آفتاب»، از نزدیک در جریان وضعیت این مرکز قرار گرفت و با کودکان گروه سنی ۶ تا ۱۲ سال به گفت‌و‌گو نشست. در این بازدید، محمدرضا اسدی مدیرکل دفتر ریاست سازمان بهزیستی و حمیدرضا الوند مدیرکل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی، معاون اجرایی رئیس‌جمهور را همراهی می‌کردند.

رئیس سازمان محیط زیست، کارآفرینی سبز را افتتاح کرد

همچنین، شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، یلدای ۱۴۰۴ را میهمان «دختران خانه ایران» یکی از مراکز شبه خانواده تحت پوشش «موسسه خیریه نیک‌گامان جمشید» بود. در این دیدار که با همراهی مدیران استانی و شهری بهزیستی و محیط زیست صورت گرفت، انصاری اقدام به افتتاح مرحله دوم کاربری گلخانه کشت هیدروپونیک (آب‌کشت) کرد. این پروژه، نمونه‌ای از کارآفرینی اجتماعی در راستای اهداف محیط زیستی و تولید مواد غذایی با کیفیت است که با سرپرستی فرزندان خانه اداره می‌شود.

اشکان تقی‌پور، مدیر عامل موسسه خیریه نیک‌گامان جمشید، درباره این دیدار گفت که پرسش و پاسخ‌های جذابی درباره محیط زیست و نقد‌های سازنده فرزندان درباره این حوزه شکل گرفت که با پاسخ‌های تخصصی معاون رئیس‌جمهور همراه بود. وی همچنین بر اهمیت تکرار این بازدید‌ها برای «ایجاد انگیزه، شناخت و اجتماعی‌سازی» فرزندان مراکز تأکید کرد. در پایان این مراسم صمیمی، هدایای کاربردی و جذاب یلدایی برای تمام فرزندان و کادر مراقبت اهدا شد و رئیس سازمان محیط زیست دستور داد تا تمام امکانات آموزشی آن سازمان از جمله بازدید از موزه‌های حیات وحش و باغ پرندگان در اختیار فرزندان این مرکز قرار گیرد.

مدیرعامل تأمین اجتماعی در کنار بیماران

علاوه بر این اقدامات در حوزه اجتماعی و خیریه، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، نیز همزمان با شب یلدا در کنار بیماران و کارکنان بیمارستان شهید معیری حضور یافت تا با این قشر نیز ابراز همدردی و قدردانی کند. وی ضمن اهدای گل به بیماران وهمراهان آنان از نزدیک با مشکلاتشان جویا شد.