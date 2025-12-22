به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری با بیان اینکه سالانه ۶۰ تا ۷۰ سانتی متر از آبِ سفره‌های زیر زمینی کم می‌شود، اظهار داشت: این موضوع نرخ فرونشستِ زمین را افزایش می‌دهد که تهدیدی جدی برای منابع طبیعی کشور است.

عطاءالله ابراهیمی افزود: با عملیات آبخیزداری و آبخوانداری، میانِ برداشت از آبخوان‌ها و تغذیه‌ی آنها تعادل برقرار شده و منابع آب مدیریت می‌شود.