رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری تصریح کرد: با اجرای طرحهای آبخیزداری علاوه بر تقویت سفرههای آب زیرزمینی، میتوان مانع فرونشست زمین به دلیل خالی شدن منابع زیرزمینی آب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری با بیان اینکه سالانه ۶۰ تا ۷۰ سانتی متر از آبِ سفرههای زیر زمینی کم میشود، اظهار داشت: این موضوع نرخ فرونشستِ زمین را افزایش میدهد که تهدیدی جدی برای منابع طبیعی کشور است.
عطاءالله ابراهیمی افزود: با عملیات آبخیزداری و آبخوانداری، میانِ برداشت از آبخوانها و تغذیهی آنها تعادل برقرار شده و منابع آب مدیریت میشود.