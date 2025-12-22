پخش زنده
طرح جی نف در روستای بیرم مهاباد اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، مدیر طرح جی نف درخلیفان گفت: درادامه اجرای طرح جی نف در روستاهای خلیفان، این طرح در روستای بیرم هم اجرا و پلاکهای این روستا نصب شد.
سیامند مجیدی با اشاره به اینکه این پلاکها باهدف هویت بخشی به اماکن روستایی نصب میشوند، افزود: پلاک ۵۰ روستای بخش خلیفان تاکنون نصب شده است.
وی تصریح کرد: براساس برنامه زمان بندی شده نصب پلاکهای هوشمند از فردا سه شنبه دوم دی ماه در روستاهای دهستان منگور شرقی نیز آغاز میشود.
مدیر طرح جی نف درخلیفان گفت: با اجرای این طرح در ۵۵ روستای باقی مانده، ۷ هزار پلاک هوشمند در ۱۰۵ روستای این بخش نصب میشود.