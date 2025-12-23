به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مسوول دفتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه ماهنشان با بیان اینکه ۹۰ درصد موقوفات شهرستان سنددار شد، گفت: طی سال جاری ۷۴ فقره سند تک‌برگی برای موقوفات و ۲۰ مسجد صادر شده است.

شیری با اشاره به رشد چشمگیر درآمد موقوفات این شهرستان، افزود: درآمد‌ها از کمتر از ۱۰ میلیون تومان اوقاف این شهرستان در سال ۱۳۹۸ به حدود ۵۰۰ میلیون تومان در سال جاری رسیده است.

وی اظهار داشت: موقوفات شهرستان ماهنشان به طور عمده شامل اراضی کشاورزی و روستایی است که بیشتر به‌صورت دیم کشت می‌شوند که در ابتدای شروع کار، بسیاری از قرارداد‌های اجاره سال‌ها به‌روز‌رسانی نشده بود و برخی مستأجران نیز اجاره‌ها را پرداخت نمی‌کردند.

مسوول دفتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه شهرستان ماهنشان ادامه داد:نخستین راهکار شکایت حقوقی بود، اما با رویکرد گفت‌و‌گو و تعامل توانستیم تعهد‌های راکد را احیا و قرارداد‌ها را به‌روز‌رسانی کنیم که نتیجه این اقدامات، پرداخت منظمتر اجاره‌ها و افزایش درآمد موقوفات بود.

به گفته شیری، استفاده از ظرفیت امین‌های موقوفات که مورد تاکید سازمان اوقاف و نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان است نقش مهمی در شناسایی موقوفات راکد، فراخوان صاحبان قرارداد‌ها و به‌روز‌رسانی قیمت اجاره زمین‌های کشاورزی داشته است.

وی در خصوص نیات موقوفات شهرستان گفت: بیشتر نیات موقوفات این شهرستان در رابطه با امام حسین (ع) و تامین هزینه برخی مساجد و تکایا است و به طور طبیعیی درآمد‌ها نیز پس از هزینه ضروری حفظ و نگهداری، صرف پرداخت هزینه‌های مجالس و مراسم عزاداری و پرداخت هزینه‌های مساجد دارای موقوفه می‌شود.

شیری افزود:نمونه آن اجرای مراسم تعزیه در روستا‌های گنج‌آباد و قزلو و کمک به برگزاری موکب اربعین اوقاف استان در مرز خسروی است.

وی اضافه کرد: از موقوفات شاخص این شهرستان می‌توان به موقوفات زنده‌یاد عبدالعلی خان مراشی در دوران قاجار، کبری خانم در دهه ۶۰ شمسی، نعمت‌الله خان، شاه‌جهان خانم و مجدالاشراف اشاره کرد که عمدتا با نیت تعزیه‌داری و اولاد ذکور وقف شده‌اند.

مسوول دفتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه شهرستان ماهنشان خاطر نشان کرد: شهرستان ماهنشان دارای ۲ امامزاده به نام‌های علمدار (ع) روستای پری و سید غریب خسروشاه (ع) در روستای اینچه سفلی و ۱۹۸ موقوفه شامل ۱۳۴ مسجد و حسینیه، ۶۲ موقوفه و ۳۷۹ رقبه است.

وی یادآور شد: همچنین چهار موقوفه این شهرستان توسط بانوان وقف شده و چهار موقوفه نیز دارای متولی خاص هستند که توسط خودشان اداره می‌شوند.