به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، طرح ساخت شبکه جمع آوری آب‌های سطحی خیابان ادهم اهواز از اوایل سال جاری شروع شده است که چندین بار پس از اجرا و متوقف شدن هنوز نیمه تمام مانده است و ساکنان این منطقه خواستار تسریع در پایان یافتن آن می‌باشند.

پل شهدای غزه اهواز علیرغم پایان یافتن مسیر روگذر آن هنوز به طور کامل ساخت آن تمام نشده است و موجب ترافیک برای خودرو‌ها شده است.

ساختمان قدیم شورای شهر شوش پس از تخریب به طور نیمه کاره رها شده است و یک برکه آب در این محل ایجاد و موجب گله مندی شهروندان این شهر شده است.