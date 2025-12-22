شرکتی دانش‌بنیان در قزوین با معرفی کولر‌های آبی هوشمند اینورتور، صرفه‌جویی ۵۰ درصدی برق و ۳۰ درصدی آب را نوید داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، شرکتی دانش‌بنیان در قزوین که بیش از ۱۳ سال در حوزه محصولات نوآورانه فعالیت می‌کند، اخیراً محصولی تحت عنوان کولر آبی هوشمند اینورتور را معرفی کرده است. این محصول با هدف کاهش ناترازی انرژی در کشور طراحی شده و می‌تواند کولرهای سنتی را به نسل جدید کولرهای هوشمند تبدیل کند.

به گفته حاجی کریمی، معاون اجرایی این شرکت، استفاده از این فناوری در قالب طرح تعویض کولرها، موجب صرفه‌جویی حدود ۵۰ درصدی در مصرف برق و ۳۰ درصدی در مصرف آب خواهد شد. این طرح در استان قزوین و شهر صنعتی کاسپین اجرایی شده و طی چند سال گذشته تولید و عرضه آن آغاز شده است.

با توجه به وجود بیش از ۲۰ میلیون کولر آبی در سطح کشور و ناترازی نزدیک به ۳۰ هزار مگاوات انرژی در فصل تابستان، این محصول می‌تواند نقش مهمی در مدیریت مصرف ایفا کند.

کریمی همچنین از مشوق‌های ویژه برای سرمایه‌گذاران خبر داد و افزود: سرمایه‌گذارانی که در طرح تعویض کولرها مشارکت کنند، می‌توانند گواهی صرفه‌جویی انرژی دریافت کرده و تا هفت سال از مزایای آن بهره‌مند شوند. این گواهی قابلیت معامله در بورس را دارد و برق ذخیره‌شده نیز به صنایع بازگردانده می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد که علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران می‌توانند با مراجعه به شرکت سامانه‌های دما نور انرژی سدنا از این مشوق‌ها بهره‌مند شوند.