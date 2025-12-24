به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان از اجرای طرح «شهید پاکداد» برای جذب بی‌سوادان در روستا‌های استان خبر داد و گفت: امسال ۱۲۱ کلاس سوادآموزی هدف‌گذاری شده است و در صورت وجود ظرفیت، تا ۱۲۰ کلاس دیگر نیز تشکیل خواهد شد.

طوماری افزود: طرح «شهید پاکداد» با همکاری دهیاران، شورا‌های اسلامی، معتمدین و ائمه جماعات روستا‌ها اجرا می‌شود و هدف آن، تشکیل شورا‌های محلی برای شناسایی و جذب بی‌سوادان است. این طرح به نام یکی از شهدای نهضت سوادآموزی در دوران دفاع مقدس نامگذاری شده است که هفته گذشته در استان رونمایی شد.

وی با اشاره به رویکرد «تقاضامحوری» در سال جاری اظهار داشت: ما تلاش داریم افراد بی‌سواد داوطلبانه برای ثبت‌نام اقدام کنند، اما در صورت عدم استقبال، از طریق ظرفیت طرح شهید پاکداد مستقیما به جذب آنان خواهیم پرداخت.

طوماری تأکید کرد: تحقق این هدف نیازمند اطلاع‌رسانی گسترده از سوی رسانه‌ها، صدا و سیما و ائمه جمعه شهرستان‌هاست.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: سال گذشته این استان در حوزه فعالیت‌های حوزه سوادآموزی به رتبه نهم کشوری دست یافت که نسبت به سال ماقبل آن که در رتبه ۱۸ بودیم، ارتقای ۹ پله‌ای داشتیم.

وی به رویکرد جدید نهضت سوادآموزی کشور اشاره کرد و افزود: مراکز یادگیری محلی با هدف توسعه فردی و اجتماعی بی‌سوادان و کم‌سوادان راه‌اندازی شده‌اند. در این مراکز علاوه بر آموزش‌های پایه، مهارت‌های فنی و اجتماعی مانند حقوق شهروندی، سواد رسانه‌ای، پیشگیری از سرطان و ارتباط با فرزند ارائه می‌شود.

طوماری تصریح کرد: تاکنون بسیاری از افراد تحت آموزش این مراکز توانسته‌اند به عنوان کارآفرین وارد جامعه شوند و گواهینامه‌های معتبر دریافت کنند.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان از نرخ بیش از ۹۸ درصدی باسوادی در این استان خبر داد و خاطرنشان کرد: مهمترین چالش ما در ریشه کنی کامل بی‌سوادی در استان جذب بی‌سوادان است، به طوری که بسیاری از افراد جامعه هدف تمایلی به شرکت در کلاس ندارند و این مسأله برایشان در اولویت نیست.