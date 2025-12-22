پخش زنده
عبدالحسین امانی فرد از کارمندان و هنرمندان با سابقه صداوسیمای مرکز کردستان امروز براثر ایست قلبی در سن ۵۳ سالگی دار فانی را وداع گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، پیکر مرحوم امانی فرد امروز با حضور کارکنان صداوسیمای مرکز کردستان و جمعی از مردم و اهالی رسانه در شهر کامیاران به خاک سپرده شد.
عبدالحسین امانی فرد متولد سال ۱۳۵۱ بود و بیش از ۲ دهه در حوزههای کارگردانی، تهیه کنندگی، مستندسازی و تصویربرداری در بخشهای مختلف صداوسیمای مرکز کردستان فعالیت داشت.
ساخت مستند کتیرا و تهیه کنندگی برنامه پلتوک از جمله آثار درخشان مرحوم امانی فرد بوده است.