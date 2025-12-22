به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، پیکر مرحوم امانی فرد امروز با حضور کارکنان صداوسیمای مرکز کردستان و جمعی از مردم و اهالی رسانه در شهر کامیاران به خاک سپرده شد.

عبدالحسین امانی فرد متولد سال ۱۳۵۱ بود و بیش از ۲ دهه در حوزه‌های کارگردانی، تهیه کنندگی، مستندسازی و تصویربرداری در بخش‌های مختلف صداوسیمای مرکز کردستان فعالیت داشت.



ساخت مستند کتیرا و تهیه کنندگی برنامه پلتوک از جمله آثار درخشان مرحوم امانی فرد بوده است.