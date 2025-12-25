پخش زنده
مهلت ارسال آثار به پنجمین جشنواره ملی دوسالانه داستاننویسی ترکی رضوی ایوان طلا تا ۳۰ بهمن سال جاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان از برگزاری پنجمین جشنواره ملی دوسالانه داستاننویسی ترکی رضوی ایوان طلا با عنوان «قیزیل ایوان» خبر داد و گفت: مهلت ارسال آثار جشنواره «قیزیل ایوان» تا ۳۰ بهمن سال جاری است.
جعفر محمدی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس از برگزاری پنجمین جشنواره ملی دوسالانه داستاننویسی ترکی رضوی ایوان طلا با عنوان «قیزیل ایوان» خبر داد و اظهار داشت: این جشنواره در قالب رویدادهای بیست و دومین دوره جشنواره بینالمللی امام رضا (ع) و به میزبانی استان زنجان برگزار میشود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با اشاره به اهداف فرهنگی و ادبی این جشنواره افزود: جشنواره «قیزیل ایوان» با محوریت ترویج فرهنگ رضوی و حمایت از زبان و ادبیات ترکی، در دو گروه سنی زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال برگزار میشود.
محمدی ادامه داد: این جشنواره در دو بخش داستان کوتاه (حداقل ۱۰۰۰ و حداکثر ۵۰۰۰ کلمه) و داستانک (داستان بسیار کوتاه زیر ۱۰۰۰ کلمه با محوریت تقریبی یک حادثه) پذیرای آثار نویسندگان خواهد بود.
وی ادامه داد: هر نویسنده میتواند در هر دو بخش شرکت کرده و حداکثر سه اثر در هر بخش ارسال کند، مشروط بر اینکه آثار به زبان ترکی نگاشته شده باشند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با اشاره به جوایز جشنواره اظهار کرد: در مجموع ۱۴۵ میلیون تومان جایزه برای برگزیدگان بخشهای مختلف اصلی، ویژه و منتخب مردمی در نظر گرفته شده است.
وی درباره زمانبندی جشنواره گفت: آخرینمهلت ارسال آثار ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ است و فرایند داوری در اسفندماه ۱۴۰۴ انجام خواهد شد. آیین اختتامیه نیز همزمان با دهه کرامت و در فروردینماه ۱۴۰۵ برگزار میشود.
محمدی در پایان خاطرنشان کرد: علاقهمندان میتوانند برای اطلاع از موضوعات جشنواره و ثبتنام به نشانی www.shamstoos.ir/dastan-torki-festival-۲۲ مراجعه کنند.
همچنین پاسخگویی درباره سامانه ثبتنام از طریق تلفن دبیرخانه مرکزی و پیامرسان ایتا به شماره ۰۹۳۷۶۵۸۲۶۴۵ امکانپذیر است، دبیرخانه جشنواره در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان مستقر بوده و شماره تماس ۰۲۴-۳۳۵۵۳۵۰۱ (مسئول دبیرخانه: آقای صفی لو) برای ارتباط بیشتر اعلام شده است.