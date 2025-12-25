مهلت ارسال آثار به پنجمین جشنواره ملی دوسالانه داستان‌نویسی ترکی رضوی ایوان طلا تا ۳۰ بهمن سال جاری است.

۳۰ بهمن، مهلت ارسال آثار به جشنواره قیزیل ایوان در زنجان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان از برگزاری پنجمین جشنواره ملی دوسالانه داستان‌نویسی ترکی رضوی ایوان طلا با عنوان «قیزیل ایوان» خبر داد و گفت: مهلت ارسال آثار جشنواره «قیزیل ایوان» تا ۳۰ بهمن سال جاری است.

جعفر محمدی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس از برگزاری پنجمین جشنواره ملی دوسالانه داستان‌نویسی ترکی رضوی ایوان طلا با عنوان «قیزیل ایوان» خبر داد و اظهار داشت: این جشنواره در قالب رویداد‌های بیست و دومین دوره جشنواره بین‌المللی امام رضا (ع) و به میزبانی استان زنجان برگزار می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با اشاره به اهداف فرهنگی و ادبی این جشنواره افزود: جشنواره «قیزیل ایوان» با محوریت ترویج فرهنگ رضوی و حمایت از زبان و ادبیات ترکی، در دو گروه سنی زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال برگزار می‌شود.

محمدی ادامه داد: این جشنواره در دو بخش داستان کوتاه (حداقل ۱۰۰۰ و حداکثر ۵۰۰۰ کلمه) و داستانک (داستان بسیار کوتاه زیر ۱۰۰۰ کلمه با محوریت تقریبی یک حادثه) پذیرای آثار نویسندگان خواهد بود.

وی ادامه داد: هر نویسنده می‌تواند در هر دو بخش شرکت کرده و حداکثر سه اثر در هر بخش ارسال کند، مشروط بر اینکه آثار به زبان ترکی نگاشته شده باشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با اشاره به جوایز جشنواره اظهار کرد: در مجموع ۱۴۵ میلیون تومان جایزه برای برگزیدگان بخش‌های مختلف اصلی، ویژه و منتخب مردمی در نظر گرفته شده است.

وی درباره زمان‌بندی جشنواره گفت: آخرین‌مهلت ارسال آثار ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ است و فرایند داوری در اسفندماه ۱۴۰۴ انجام خواهد شد. آیین اختتامیه نیز هم‌زمان با دهه کرامت و در فروردین‌ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

محمدی در پایان خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند برای اطلاع از موضوعات جشنواره و ثبت‌نام به نشانی www.shamstoos.ir/dastan-torki-festival-۲۲ مراجعه کنند.

همچنین پاسخگویی درباره سامانه ثبت‌نام از طریق تلفن دبیرخانه مرکزی و پیام‌رسان ایتا به شماره ۰۹۳۷۶۵۸۲۶۴۵ امکان‌پذیر است، دبیرخانه جشنواره در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان مستقر بوده و شماره تماس ۰۲۴-۳۳۵۵۳۵۰۱ (مسئول دبیرخانه: آقای صفی لو) برای ارتباط بیشتر اعلام شده است.