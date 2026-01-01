به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون نظارت و بازرسی اداره کل صمت استان زنجان از افزایش ۶۴ درصدی بازرسی‌ها و ۵۰۶ درصدی ارزش کشفیات کالا‌های قاچاق در استان زنجان خبر داد.

منصوری، افزود: سه مسیر برای ثبت و پیگیری شکایات مردمی شامل تماس تلفنی با سامانه ۱۲۴، ثبت شکایت در بستر وب سامانه ۱۲۴، و مراجعه حضوری به ادارات مربوطه پیش‌بینی شده است.

وی افزود: در ۹ ماه سال جاری در مجموع ۵هزار و ۱۰۴ مورد شکایت از طریق تلفن، اینترنت و مراجعات حضوری ثبت شده است که از این میان ۲هزار و ۴۰۴ مورد مربوط به راهنمایی و ارجاع شکایات خارج از حوزه استان، ۲هزار و ۷۰۰ مورد منجر به تشکیل پرونده و رسیدگی شده و ۱۵۰ پرونده نیز در انتظار نظر کارشناسی مراجع ذی‌ربط از جمله اتحادیه‌ها و کانون کارشناسان رسمی است.

منصوری ادامه داد: طی ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۸هزار و ۵۱۹ مورد بازرسی از واحد‌های صنفی انجام شده که منجر به تشکیل ۲هزار و ۷۳۵ پرونده تخلف به ارزش ریالی ۲ هزار و دویست میلیارد و ۷۶۶ میلیون ریال شده است.

وی افزود: در مدت مشابه سال گذشته، ۱۱هزار و ۲۳۲ مورد بازرسی و دو هزار و ۲۷ پرونده تشکیل شده بود که نشان‌دهنده رشد ۶۴ درصدی در بازرسی‌ها و ۳۴ درصدی در تعداد پرونده‌ها است و همچنین ارزش کشفیات نسبت به سال گذشته ۵۰۶ درصد افزایش داشته است.