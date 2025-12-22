دیدار تیم‌های تراکتور ایران و الدحیل قطر در هفته ششم لیگ نخبگان آسیا با نتیجه ۲ بر یک به سود تیم تراکتور به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این دیدار از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه یادگار امام تبریز آغاز شد و در نیمه نخست پنالتی اعلام شده به سود الدحیل را بنجامین بوریژو، ستاره فرانسوی و خط میانی این تیم با ضربه مطمئن به سمت راست خود و فریب بیرانوند تبدیل به گل کرد.

در نیمه دوم هم شجاع خلیل زاده در دقیقه ۵۱ بازی گل اول تراکتور را به دروازه الدحیل وارد کرد و در ادامه امیرحسین حسین زاده دومین گل را برای تراکتور در دقیقه ۹۰+۳' به ثمر رساند تا این تیم با نتیجه ۲ بر یک پیروز میدان باشد و صعود خود را به مرحله بعدی قطعی کند.

با این تساوی تراکتور ۱۴ امتیازی شد و در جایگاه دوم جدول قرار گرفت، الدحیل هم با ۷ امتیاز در جایگاه ششم جای گرفت.