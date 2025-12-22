به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان در جلسه‌ای با حضور فرماندار شهرستان انار، پس از رأی‌گیری از معتمدین، اعضای هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر در این شهرستان مشخص شدند.

، بر این اساس، آقایان علیرضا عبدالرضایی، علیرضا زینلی، مصطفی یوسفی، حاج حسین انارکی محمدی، حمید عبداللهی، اکبر علی عباسی، محمود افرند و اقدس سادات موسوی به عنوان اعضای اصلی هیئت اجرایی انتخاب شدند.

همچنین آقایان عباس بلوکی، هوشنگ ابولی، حسن زمانی، رضا فیروزی و رضا میرزایی به عنوان اعضای علی‌البدل معرفی شدند.

فرماندار شهرستان انار در این نشست بر ضرورت برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و با مشارکت گسترده مردم تأکید کرد و نقش هیئت اجرایی را در صیانت از آرای عمومی مهم و تعیین‌کننده دانست