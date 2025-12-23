توزیع بیش از ۵۲۶۲ تن انواع کود کشاورزی در شهرستان پیرانشهر
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از توزیع بیش از ۵۲۶۲ تن انواع کود کشاورزی در شهرستان پیرانشهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛محمود مظلومی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، با اشاره به عملکرد هشتماهه نخست در شهرستان پیرانشهر اظهار داشت: در این شهرستان طی هشتماهه ابتدایی سال جاری، بیش از ۵۲۶۲ تن انواع کود شیمیایی شامل: ۴۲۱۷ تن انواع کود ازت، ۵۳۵ تن انواع کود فسفات و ۵۱۰ تن کود پتاس میان بهرهبرداران بخش کشاورزی توزیع شده است.
وی افزود: «پیرانشهر با قرار گرفتن در جنوب استان و برخورداری از اقلیم کوهستانی و آبوهوای معتدل، یکی از مراکز مهم تولید محصولات باغی و زراعی به شمار میرود. باغات انگور، سیب و گردو در ارتفاعات و همچنین کشت گندم و جو در دشتهای حاصلخیز این شهرستان، جایگاه ویژهای در تأمین محصولات کشاورزی استان دارند. تأمین نهادههای کشاورزی در پیرانشهر نقش مؤثری در افزایش بهرهوری و توسعه پایدار کشاورزی منطقه ایفا میکند.»
مظلومی با اشاره به همکاری کارشناسان جهاد کشاورزی و شبکه توزیع شهرستان گفت: «فرآیند تأمین و توزیع کود در پیرانشهر با رعایت استانداردهای فنی و نظارت دقیق انجام شده و رضایت کشاورزان را به همراه داشته است.»