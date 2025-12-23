به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛محمود مظلومی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، با اشاره به عملکرد هشت‌ماهه نخست در شهرستان پیرانشهر اظهار داشت: در این شهرستان طی هشت‌ماهه ابتدایی سال جاری، بیش از ۵۲۶۲ تن انواع کود شیمیایی شامل: ۴۲۱۷ تن انواع کود ازت، ۵۳۵ تن انواع کود فسفات و ۵۱۰ تن کود پتاس میان بهره‌برداران بخش کشاورزی توزیع شده است.

وی افزود: «پیرانشهر با قرار گرفتن در جنوب استان و برخورداری از اقلیم کوهستانی و آب‌وهوای معتدل، یکی از مراکز مهم تولید محصولات باغی و زراعی به شمار می‌رود. باغات انگور، سیب و گردو در ارتفاعات و همچنین کشت گندم و جو در دشت‌های حاصلخیز این شهرستان، جایگاه ویژه‌ای در تأمین محصولات کشاورزی استان دارند. تأمین نهاده‌های کشاورزی در پیرانشهر نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری و توسعه پایدار کشاورزی منطقه ایفا می‌کند.»

مظلومی با اشاره به همکاری کارشناسان جهاد کشاورزی و شبکه توزیع شهرستان گفت: «فرآیند تأمین و توزیع کود در پیرانشهر با رعایت استاندارد‌های فنی و نظارت دقیق انجام شده و رضایت کشاورزان را به همراه داشته است.»