به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛محمود مظلومی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، با اشاره به عملکرد هشت‌ماهه نخست در شهرستان پلدشت اظهار داشت: در این شهرستان طی هشت‌ماهه ابتدایی سال جاری، بیش از ۲۴۶۲ تن انواع کود شیمیایی شامل: ۱۹۴۱ تن انواع کود ازت، ۳۶۰ تن انواع کود فسفات و ۱۶۰ تن کود پتاس میان بهره‌برداران بخش کشاورزی توزیع شده است.

وی افزود: «پلدشت با قرار گرفتن در نوار مرزی شمالی استان و بهره‌مندی از اراضی جلگه‌ای حاصلخیز در حاشیه رود ارس، یکی از قطب‌های مهم تولید محصولات زراعی به‌ویژه گندم، جو و کلزا محسوب می‌شود. همچنین باغات انگور و سیب در مناطق کوهپایه‌ای این شهرستان نقش مهمی در تأمین محصولات باغی استان دارند. تأمین نهاده‌های کشاورزی در پلدشت به‌طور مستقیم بر افزایش بهره‌وری و توسعه پایدار کشاورزی منطقه اثرگذار است.»

مظلومی با اشاره به همکاری کارشناسان جهاد کشاورزی و شبکه توزیع شهرستان گفت: «فرآیند تأمین و توزیع کود در پلدشت با رعایت استاندارد‌های فنی و نظارت دقیق انجام شده و رضایت کشاورزان را به همراه داشته است.»