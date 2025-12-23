توزیع بیش از ۲۴۶۲ تن انواع کود کشاورزی در شهرستان پلدشت
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از توزیع بیش از ۲۴۶۲ تن انواع کود کشاورزی در شهرستان پلدشت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛محمود مظلومی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، با اشاره به عملکرد هشتماهه نخست در شهرستان پلدشت اظهار داشت: در این شهرستان طی هشتماهه ابتدایی سال جاری، بیش از ۲۴۶۲ تن انواع کود شیمیایی شامل: ۱۹۴۱ تن انواع کود ازت، ۳۶۰ تن انواع کود فسفات و ۱۶۰ تن کود پتاس میان بهرهبرداران بخش کشاورزی توزیع شده است.
وی افزود: «پلدشت با قرار گرفتن در نوار مرزی شمالی استان و بهرهمندی از اراضی جلگهای حاصلخیز در حاشیه رود ارس، یکی از قطبهای مهم تولید محصولات زراعی بهویژه گندم، جو و کلزا محسوب میشود. همچنین باغات انگور و سیب در مناطق کوهپایهای این شهرستان نقش مهمی در تأمین محصولات باغی استان دارند. تأمین نهادههای کشاورزی در پلدشت بهطور مستقیم بر افزایش بهرهوری و توسعه پایدار کشاورزی منطقه اثرگذار است.»
مظلومی با اشاره به همکاری کارشناسان جهاد کشاورزی و شبکه توزیع شهرستان گفت: «فرآیند تأمین و توزیع کود در پلدشت با رعایت استانداردهای فنی و نظارت دقیق انجام شده و رضایت کشاورزان را به همراه داشته است.»