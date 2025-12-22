به گزارش خبرگزا ری صداوسیمای مرکز کرمان پیش از آغاز بارش‌های اخیر و با انجام اقدام پیشگیرانه برای سلامت مادران باردار در مناطق سیل‌خیز؛

به نقل از اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان:با همکاری اورژانس پیش‌بیمارستانی و معاونت‌های بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی کرمان و جیرفت، ۲۲ مادر باردار و پرخطر، پیش از آغاز بارش‌های اخیر، از مناطق در معرض خطر سیل و مناطقی که با احتمال انسداد مسیرهای مواصلاتی روبرو بودند به مراکز امن منتقل شدند.

تیم‌های عملیاتی متشکل از اورژانس پیش بیمارستانی و مراکز بهداشت با استفاده از تمام ظرفیت‌های استانی و همکاری با دستگاه‌های اجرایی، ضمن شناسایی مادران باردار و پر خطر، اقدامات مداخله‌ای لازم را به کار گرفته و این افراد را قبل از انسداد راهها و مسیرهای مواصلاتی منطقه، به مناطق امن و ایمن هدایت و منتقل کردند.

این اقدام پیشگیرانه، در راستای مصوبات جلسه اضطراری شورای سیاست گذاری سلامت در حوادث و سوانح استان و در جهت حفظ سلامت مادران باردار انجام است