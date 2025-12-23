قیمت‌گذاری ده‌ها پرونده تغییر کاربری اراضی کشاورزی در آذربایجان غربی

مدیر امور اراضی آذربایجان غربی گفت: در سه ماهه سوم سال جاری کمیسیون تقویم و ارزیابی شهرستان‌های میاندوآب، مهاباد و بوکان در مجموع ۶۶ فقره پرونده مربوط به تغییر کاربری اراضی کشاورزی را بررسی و قیمت‌گذاری کرد.