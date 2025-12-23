قیمتگذاری دهها پرونده تغییر کاربری اراضی کشاورزی در آذربایجان غربی
مدیر امور اراضی آذربایجان غربی گفت: در سه ماهه سوم سال جاری کمیسیون تقویم و ارزیابی شهرستانهای میاندوآب، مهاباد و بوکان در مجموع ۶۶ فقره پرونده مربوط به تغییر کاربری اراضی کشاورزی را بررسی و قیمتگذاری کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ صفر حسین زاده گفت: نشستهای کمیسیون تقویم و قیمتگذاری اراضی بر اساس ماده سه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی با حضور مدیر و کارشناس امور اراضی، نمایندگان فرماندار و اداره امور مالیاتی و دارایی شهرستانهای میاندوآب، مهاباد و بوکان برگزار شد.
وی افزود: در این پنج نشست پس از بحث و بررسی جمعاً ۶۶ فقره پرونده ارزیابی سپس قیمت گذاری بر اراضی مورد نظر انجام شد.