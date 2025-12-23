به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ صفر حسین زاده با اعلام خبر شناسایی ۸۵۰ مورد تغییر کاربری غیر مجاز در سه ماهه گذشته در شهرستان‌های ارومیه، خوی و بوکان گفت: همکاران ما در یگان‌های حفاظت از اراضی شهرستان‌ها با انجام گشت‌های برنامه محور و هدفمند در روستا‌های استان و اراضی تحت مدیریت جهاد کشاورزی، ساخت و ساز‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی را شناسایی کرده و با صدور اخطاریه‌های قانونی برای متخلفان پرونده‌های قضایی تشکیل داده‌اند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه گشت‌های حفاظت اراضی جهاد کشاورزی شهرستان‌ها بطور شبانه روزی فعال هستند، از روستائیان و دهیاران خواست به محض مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی باغی، اعم از تفکیک، دیوارکشی، خاکبرداری، خاکریزی و احداث بنا موضوع را سریعاً به محاکم قضایی، نیروی انتظامی، مأموران جهاد کشاورزی و یا از طریق سامانه ۱۳۱ اطلاع دهند.