شناسایی صدها تغییر کاربری غیرمجاز اراضی در آذربایجان غربی
مدیر امور اراضی آذربایجان غربی از شناسایی ۸۵۰ فقره تغییر کاربری غیرمجاز در سه ماهه گذشته خبر داد و هشدار داد این پدیده پیامدهای نگرانکنندهای برای امنیت غذایی، منابع آبی و محیطزیست استان دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ صفر حسین زاده با اعلام خبر شناسایی ۸۵۰ مورد تغییر کاربری غیر مجاز در سه ماهه گذشته در شهرستانهای ارومیه، خوی و بوکان گفت: همکاران ما در یگانهای حفاظت از اراضی شهرستانها با انجام گشتهای برنامه محور و هدفمند در روستاهای استان و اراضی تحت مدیریت جهاد کشاورزی، ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی را شناسایی کرده و با صدور اخطاریههای قانونی برای متخلفان پروندههای قضایی تشکیل دادهاند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه گشتهای حفاظت اراضی جهاد کشاورزی شهرستانها بطور شبانه روزی فعال هستند، از روستائیان و دهیاران خواست به محض مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی باغی، اعم از تفکیک، دیوارکشی، خاکبرداری، خاکریزی و احداث بنا موضوع را سریعاً به محاکم قضایی، نیروی انتظامی، مأموران جهاد کشاورزی و یا از طریق سامانه ۱۳۱ اطلاع دهند.