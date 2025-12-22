سرمربی تیم فوتبال تراکتور گفت: تیم ما با بازی جسورانه، نظم تاکتیکی و حمایت هواداران، شایستگی کامل پیروزی را داشت و نشان دادیم مقابل تیم‌های بزرگ هم می‌توانیم فوتبال باکیفیتی ارائه دهیم.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دراگان اسکوچیچ در نشست خبری بعد از دیدار مقابل الدحیل قطر اظهار داشت: من از بازی بسیار راضی هستم. فوق‌العاده بودیم و کنترل بازی را در دست داشتیم. پنالتی به سادگی به حریف هدیه داده شد؛ البته این نظر شخصی من است. موقعیت‌های گلزنی بیشتری نسبت به حریف داشتیم، به‌خوبی پرس کردیم و بازی جسورانه‌ای انجام دادیم.

وی ادامه داد: با نظم و انضباط تاکتیکی بازی را به نفع خودمان تمام کردیم. نشان دادیم تیمی جدی و مدعی هستیم و نحوه بازی امروز همان چیزی بود که همیشه از تیمم انتظار دارم. امروز با ذهن و قلب بر بازی مسلط بودیم و فکرشده بازی کردیم. مستحق برد بودیم.

سرمربی تراکتور با اشاره به قدرت حریف گفت: الدحیل را دست‌کم نگیرید؛ تیم خوبی بودند و ما آنان را به‌خوبی آنالیز کرده بودیم. نشان دادیم مقابل تیم‌های بزرگ عملکرد خوبی داریم. در جلسه فنی هم به بازیکنان گفته بودم هرچه رقیب قوی‌تر باشد، فوتبال بهتری ارائه می‌دهیم. خوشحالم و این برد را به شاگردانم تبریک می‌گویم.

اسکوچیچ درباره بازتوانی تیم تصریح کرد: این هفته کار فوق‌العاده‌ای انجام شد. بعد از بازی سخت و طولانی مقابل پرسپولیس، انجام یک بازی پرفشار دیگر در زمان کوتاه کار آسانی نیست. باید به بازیکنان، کادر پزشکی و مربیان بابت بازتوانی تیم تبریک بگویم؛ واقعاً کار فوق‌العاده‌ای بود.

وی تأکید کرد: دوست ندارم از یک نفر به‌عنوان بازیکن شاخص نام ببرم. همه فوق‌العاده بودند و همه وظایفی که به آنها محول شده بود را به بهترین شکل انجام دادند.

سرمربی تراکتور با تمجید از هواداران گفت: هواداران نشان دادند حضورشان چقدر برای ما مهم و تأثیرگذار است. با هم‌افزایی، کار را برای حریف سخت کردیم. ناراحت هستم که مدت‌ها در ورزشگاه یادگار امام بازی نکرده بودیم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره از دست رفتن موقعیت‌ها بیان کرد: با وجود این همه فرصتی که از دست دادیم، از گروه صعود کردیم. گاهی بازیکنان گل نمی‌زنند؛ فوتبال همین است، بعضی روز‌ها توپ‌ها گل می‌شود و بعضی روز‌ها نه.

اسکوچیچ در پاسخ به این سؤال که آیا تراکتور می‌تواند به طلسم قهرمان نشدن تیم‌های ایرانی در آسیا پایان دهد، گفت: فرمت لیگ قهرمانان تغییر کرده و رقابت‌ها سخت‌تر شده است. تیم‌ها از بازیکنان خارجی بسیار باکیفیت استفاده می‌کنند و شرایط با گذشته قابل قیاس نیست. صعود در این فرمت جدید برای تیم‌های ایرانی دشوارتر است. قولی نمی‌دهم، اما تمام تلاشمان را می‌کنیم و نشان دادیم تیمی جنگنده هستیم و چطور برای برد جنگیدیم و آن را با هواداران تقسیم کردیم.

وی افزود: فصل طولانی در پیش است. تا اینجا عملکرد تیم رضایت‌بخش بوده و نگاه ما به آینده است. بلندپروازی داریم و هیچ‌کس در تیم فقط به صعود از گروه راضی نیست؛ هرچند این صعود برای فوتبال ایران ارزشمند است و در ادامه تلاشمان را بیشتر می‌کنیم.

سرمربی تراکتور درباره شخصیت تیم خاطرنشان کرد: من همیشه خودم بوده‌ام و چیزی به تراکتور اضافه نکرده‌ام. این بازیکنان بودند که به تیم شخصیت و کاریزما دادند؛ این نتیجه تلاش خود آنهاست.

اسکوچیچ در پاسخ به این پرسش که آیا هدف مشخصی برای لیگ نخبگان آسیا ترسیم شده، گفت: هدف ما بالاترین حد ممکن است. همیشه رویاپردازی می‌کنیم و غیر از این هدفی نداریم. در نهایت شرایط مشخص می‌کند تا کجا پیش می‌رویم.

وی ادامه داد: امروز به برخی بازیکنان به دلیل ریسک مصدومیت بازی ندادم، چون به‌تازگی از بند مصدومیت رها شده بودند.

سرمربی تراکتور درباره بازی در ورزشگاه یادگار امام گفت: از مسئولان درخواست دارم هر کاری در توان دارند انجام دهند تا بازی‌هایمان اینجا برگزار شود. زمین یادگار امام خوب است و همه دیدند اینجا چقدر خوب بازی می‌کنیم. چند روز وقفه داریم که فرصت مناسبی برای ترمیم چمن است و دوست دارم بازی مقابل ملوان هم در این ورزشگاه برگزار شود. با هر تصمیمی جز بازی در اینجا مخالف هستم؛ منافع باشگاه و استان در بازی با حضور تماشاگران در یادگار امام است.

اسکوچیچ درباره گلزنی شجاع خلیل‌زاده و تلاش او برای شروع سریع بازی جهت زدن گل دوم اظهار داشت: این صحنه نقطه عطف بازی نبود، چون ما ۹۰ دقیقه تیم برتر زمین بودیم. کنترل بازی در اختیار ما بود و تیم شکل و شمایل یک تیم خوب را داشت.

وی افزود: همه روحیه جنگندگی شجاع خلیل‌زاده را می‌شناسند؛ او با روحش بازی می‌کند. امیرحسین هم همین‌طور است و از خودگذشتگی دارد. وقتی این‌گونه باشید، خدا هم هوای شما را دارد.

اسکوچیچ در پایان گفت: کار ساده‌ای نبود که مقابل چنین تیمی این‌طور حمله کنیم. آنها روی ضدحملات خطرناک بودند و بازیکنان باکیفیتی داشتند. تلاش کردیم با فکر، تاکتیک و تمرکز بازی کنیم تا فرصت گلزنی به حریف ندهیم و خوشبختانه موفق بودیم.