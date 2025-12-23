مرزهای آذربایجانغربی در مسیر رونق و آبادانی قرار گرفت
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی گفت: رویکرد توسعهمحور استاندار به مرزها، فرصت طلایی و کمنظیری برای رونق اقتصادی استان و بهبود معیشت مردم مرزنشین فراهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی، در جلسه کمیته برنامهریزی شهرستان اشنویه که با حضور فرماندار و جمعی از مدیران شهرستان برگزار شد، با اشاره به نگاه توسعهگرایانه استاندار نسبت به مرزها اظهار کرد: نگاه نوسازی و توسعه باید جامع، هدفمند و اقتصادی باشد و این رویکرد در تمامی بخشها نهادینه شود.
وی افزود: مرزها از مهمترین ظرفیتها و فرصتهای طلایی استان به شمار میروند و باید از این توان بالقوه برای توسعه همهجانبه آذربایجانغربی بهره گرفت.
شکری با بیان اینکه در حال حاضر ۷ مرز فعال در استان وجود دارد، تصریح کرد: تلاش میکنیم مرز کلاشین نیز در آینده نزدیک با هدف حمایت از مردم مرزنشین و توسعه منطقه فعال شود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: تمامی امکانات و توان این ادارهکل برای توسعه و ارتقای گذرگاههای مرزی استان بهکار گرفته شده و نگاه توسعهمحور نسبت به همه مرزهای استان در مجموعه راهداری و حملونقل جادهای وجود دارد.
وی با تأکید بر اینکه بهسازی راهها، اصلاح تقاطعها، تجهیز ماشینآلات و توسعه ترمینال شهرستان اشنویه در دستور کار قرار دارد، گفت: موضوع روشنایی محورهای ارتباطی این شهرستان نیز در حال پیگیری است و معاون عمرانی استاندار در صورت تأمین اعتبار، قول اجرای این طرح را داده است.