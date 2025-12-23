دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با اشاره به برگزاری منظم و شفاف جلسات شورا، تأمین و تصویب زمین مورد نیاز طرح‌های مسکن را از اولویت‌های اصلی این نهاد در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، غلامرضا کاظمیان در حاشیه شانزدهمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری بر شفافیت تصمیم‌گیری‌ها تأکید کرد.

وی گفت: جلسات شورا به‌صورت منظم و هر دو هفته یک‌بار برگزار می‌شود و دسترسی خبرنگاران به این جلسات در حال گسترش است.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، تأمین زمین برای اجرای طرح‌های مسکن از محورهای ثابت دستور کار شورا به شمار می‌رود.

وی افزود: بخش قابل توجهی از مصوبات شورا به بررسی طرح‌های مرتبط با نهضت ملی مسکن اختصاص دارد.

کاظمیان تأکید کرد شورای‌عالی خود را متعهد به اجرای تکالیف قانونی وزارت راه و شهرسازی می‌داند.