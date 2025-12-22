پخش زنده
کشاورزان پل باباحسین خرمآباد، میزبان طرح پایلوت کشاورزی حفاظتی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،گاوآهنهای برگرداندار، دههها است که خاک لرستان را زیر و رو میکنند.
باتخریب بافت زمین، از دست رفتن رطوبت، و حذف بقایای گیاهی سرمایهی اصلی خاک از دست میرود.
کشاورزی حفاظتی بر سه اصل دست نزدن به خاک. رعایت تناوب کشت و حفط بقایا و گیاهان موجود در خاک استوار است .
گزارشی ببینید از تفاوتِ شخمهای سنتی با روشهای نجاتدهندهای که آیندهی کشاورزی ما به آن گره خورده است.