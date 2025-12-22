به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،گاوآهن‌های برگردان‌دار، دهه‌ها است که خاک لرستان را زیر و رو می‌کنند.

باتخریب بافت زمین، از دست رفتن رطوبت، و حذف بقایای گیاهی سرمایه‌ی اصلی خاک از دست می‌رود.

اما امروز کشاورزان ،پل باباحسین خرم‌آباد، میزبان طرح پایلوت کشاورزی حفاظتی هستند.

کشاورزی حفاظتی بر سه اصل دست نزدن به خاک. رعایت تناوب کشت و حفط بقایا و گیاهان موجود در خاک استوار است .

گزارشی ببینید از تفاوتِ شخم‌های سنتی با روش‌های نجات‌دهنده‌ای که آینده‌ی کشاورزی ما به آن گره خورده است.






