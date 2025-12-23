گروسی: با ابلاغ طرح جامع ماکو، بازآفرینی شهری و توسعه متوازن در منطقه شتاب میگیرد
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به ابلاغ طرح جامع این منطقه، گفت: طرح جامع منطقه آزاد ماکو بهعنوان یکی از مهمترین اسناد راهبردی، زمینهساز بازآفرینی شهری، توسعه متوازن و نقشآفرینی ملی این منطقه در حوزههای لجستیک، ترانزیت و تولید خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛حسین گروسی در نشست مشترک با عبدالرضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران و فرماندار چالدران با بیان اینکه شش شهر و حدود ۳۵۰ روستا در محدوده منطقه آزاد ماکو قرار دارد، اظهار کرد: توسعه این منطقه بدون هماهنگی فرادستگاهی و نگاه ملی امکانپذیر نیست و همراهی دولت و نهادهای تخصصی، یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه زیرساخت و تولید افزود: راهاندازی بزرگترین مرکز لجستیک کشور، توجه به امنیت غذایی از طریق توسعه تولیدات کشاورزی و آبزیپروری، ایجاد باغات پسته و گردو، حمایت از شرکتهای دانشبنیان و هدایت فعالیتهای صنعتی به سمت صنایع پاک و کمآلاینده از جمله محورهای اصلی برنامههای توسعهای منطقه آزاد ماکو است.
مدیرعامل منطقه آزاد ماکو با تأکید بر ظرفیتهای گردشگری منطقه تصریح کرد: وجود بیش از ۱۳۰ اثر تاریخی و طبیعی با قدمت چند هزار ساله، ماکو را به یکی از مستعدترین مناطق شمالغرب کشور در حوزه گردشگری تبدیل کرده است که با تقویت زیرساختها و حمایتهای ملی، میتواند به قطب گردشگری منطقهای بدل شود.
گروسی با اشاره به رقابتپذیری مناطق آزاد در سطح منطقهای گفت: مناطق آزاد کشورهای همسایه با سرعت بالایی در حال توسعه هستند و منطقه آزاد ماکو نیز باید با شناخت دقیق ظرفیتهای ژئوپلیتیکی، اقتصادی و جغرافیایی خود، سهم مؤثری در رشد اقتصادی کشور و تولید ناخالص ملی ایفا کند.
وی در پایان از آمادگی کامل منطقه آزاد ماکو برای اجرای کریدور ریلی شرق به غرب کشور (سرخس–چشمهثریا) خبر داد و افزود: تحقق این پروژه، جایگاه ترانزیتی، لجستیکی و ژئوپلیتیکی منطقه آزاد ماکو را بهطور جدی ارتقا خواهد داد.