به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ وزیر ورزش و جوانان در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان مازندران، این استان را «رأس ورزش ایران» توصیف کرد و بر توسعه ورزش همگانی، استفاده از ظرفیت مولدسازی و توزیع عادلانه زیرساخت‌های ورزشی در کشور تأکید کرد.

احمد دنیامالی در دیدار با آیت الله محمدباقر لائینی، نماینده ولی‌فقیه در استان، گفت: دولت در تلاش است منابع مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌های ورزشی را از طریق مولدسازی و تغییر کاربری اراضی تأمین کند تا طرح‌های نیمه‌تمام با سرعت بیشتری به بهره‌برداری برسند.

وی با اشاره به اجرای طرح آمایش سرزمینی ورزش کشور افزود: در حال حاضر حدود ۹۸ هزار مکان ورزشی در کشور وجود دارد، اما توزیع این فضاها متوازن نیست و اجرای آمایش سرزمینی می‌تواند به رفع این نابرابری و توسعه زیرساخت‌ها در مناطق کمتر برخوردار کمک کند.

وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه مقام معظم رهبری نگاه ویژه‌ای به ورزش دارند، اظهار کرد: افتخارات ورزشی سال گذشته در تاریخ ایران کم‌نظیر بوده است و برای تداوم این موفقیت‌ها باید ورزش همگانی تقویت و آموزش سواد حرکتی از سنین مدرسه به‌صورت جدی دنبال شود.

دنیامالی با تأکید بر نقش ورزش در سلامت اجتماعی تصریح کرد: گسترش ورزش همگانی می‌تواند به کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سلامت جسمی و روانی جامعه کمک کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، مازندران را یکی از قطب‌های اصلی ورزش کشور دانست و گفت: این استان با افتخارات ارزشمند در رشته‌هایی مانند کشتی و کسب مدال‌های المپیکی، جایگاه ویژه‌ای در ورزش ایران دارد و می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد.

با پایان این دیدار، سفر یک‌روزه وزیر ورزش و جوانان به استان مازندران به پایان رسید.