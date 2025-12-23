مدیر کل صمت آذربایجان شرقی مطرح کرد؛
صنایع تولیدی آذربایجان شرقی در تامین سوخت جایگزین مشکلی ندارند
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی گفت:با تمهیدات اتخاذ شده و همکاری دستگاههای اجرایی، تامین سوخت ذخیره (گازوئیل) برای واحدهای تولیدی استان در فصل زمستان در وضعیت پایدار قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،صابر پرنیان گفت:صنایع به شرط استمرار تولید و ثبت دقیق آمار، بدون مشکل سهمیه سوخت ذخیره دریافت میکنند. فرآیند تخصیص و مصرف سوخت به صورت کامل و مستمر با بازدیدهای مشترک دستگاههای اجرایی نظارت میشود.
وی ادامه داد: تاکنون ۷.۵ میلیون لیتر سوخت ذخیره برای صنایع استان تخصیص یافته و آمادگی تامین همین میزان در ادامه نیز وجود دارد.
وی گفت: اولویت تامین سوخت با صنایعی است که در زنجیره تولید و تامین کالاهای اساسی و سبد خانوار نقش کلیدی دارند.