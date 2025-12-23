مدیر کل صمت آذربایجان شرقی مطرح کرد؛

صنایع تولیدی آذربایجان شرقی در تامین سوخت جایگزین مشکلی ندارند

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی گفت:با تمهیدات اتخاذ شده و همکاری دستگاه‌های اجرایی، تامین سوخت ذخیره (گازوئیل) برای واحد‌های تولیدی استان در فصل زمستان در وضعیت پایدار قرار دارد.