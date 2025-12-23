در جلسه مشترک کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، چند مصوبه مهم درباره ثبت معاملات ملکی به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار میزمسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، بر اساس این مصوبات، سازمان ثبت از سه شنبه دوم دیماه ، دسترسی کلیه سکوهای بخش خصوصی را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات برقرار می‌کند. تاکنون هیچ سکویی امکان ثبت معامله نداشته است‌.

همچنین تا هفته آینده برنامه زمان‌بندی انتقال مالکیت و دسترسی‌های سامانه «کاتب» از سردفتران (بخش خصوصی) به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نهایی و اعلام خواهد شد.

بر اساس تصمیم این جلسه، از دو هفته آینده کلیه الزامات و شرایط ثبت معاملات املاک در سکوهای بخش خصوصی به‌صورت شفاف به صورت درگاه ملی مجوزهای کشور متصل خواهد شد.