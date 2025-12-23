به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام به همراه مدیرکل دیوان محاسبات استان از تونل در حال حفاری راه آهن در منطقه رنو بازدید کرد.

جعفر رفیعی در این بازدید که مدیرکل دیوان محاسبات و نماینده شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور در استان نیز حضور داشتند، گفت: در مسیراسلام آباد به ایلام ۷۷ کیلومتر مسیر ریلی مطالعه شده که دو قطعه این مسیر به مرحله اجرا در آمده است.

وی افزود: در طول این ۷۷ کیلومتر ۲۰ دستگاه تونل در مجموع به طول ۱۵۵۰۵ متر و ۴۰ دستگاه پل بزرگ در مجموع به طول ۴۰۰۰ متر و ۵ ساختمان ایستگاه مسافری و حمل کالا پیش بینی شده است.

رفیعی اضافه کرد:۳۴ کیلومتر زیر سازی این مسیر ۷۷ کیلومتری در قالب دو قرارداد به طول ۳۴ کیلومتر در حال انجام هستند که در صورت تامین اعتبار لازم، عملیات اجرایی قطعات دوم و سوم نیز شروع خواهد شد.

وی افزود: با انجام عملیات مرحله دوم و سوم؛ کل محور اسلام آباد تا ایلام در مرحله اجرا قرار می‌گیرد و طبق روند مراحل اجرا؛ پس از زیرسازی بایستی روسازی و ریل گذاری از سوی شرکت‌های تخصصی مربوطه انجام گیرد که این مرحله هزینه‌ای برابر و چه بسا فراتر از مبلغ زیرسازی را می‌طلبد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام تشریح کرد: در ادامه مسیر از ایلام به سمت مهران، دهلران و اندیمشک ۳۶۷ کیلومتر مسیر ریلی برای اتصال راه آهن غرب به خوزستان پیش بینی شده که که تلاش برای اخذ ماده ۲۳ آن همچنان ادامه دارد.

تاکنون بیش از ۱۰۰ متر از حفاری اولین تونل راه آهن در منطقه رنو استان ایلام انجام شده است.