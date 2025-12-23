به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرمربی تیم بسکتبال کاله مازندران از مصدومیت شدید دو بازیکن کلیدی این تیم در جریان دیدار هفته سیزدهم لیگ برتر بسکتبال برابر گلنور اصفهان خبر داد و گفت: وضعیت نهایی این بازیکنان پس از اعلام نظر کادر پزشکی مشخص خواهد شد.

فرزاد کوهیان در پایان دیدار تیم‌های کاله مازندران و گلنور اصفهان که با پیروزی ۸۹ بر ۷۳ نماینده مازندران همراه بود، در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیمای مرکز مازندران اظهار کرد: جریان بازی کاملاً فیزیکی و سخت پیش رفت و همین موضوع باعث مصدومیت شدید دو بازیکن تیم کاله شد.

وی افزود: هنوز از میزان دقیق آسیب‌دیدگی این دو بازیکن اطلاع کامل نداریم و باید پس از بررسی‌های پزشکی مشخص شود که آیا امکان همراهی تیم را در دیدار آینده دارند یا خیر.

سرمربی تیم کاله مازندران با بیان اینکه از قبل نیز پیش‌بینی یک بازی فیزیکی و دشوار را برابر گلنور اصفهان داشتیم، تصریح کرد: هرچه بازی جلوتر می‌رفت، برخوردها و فشار فیزیکی بازیکنان دو تیم بیشتر می‌شد.

کوهیان ضمن قدردانی از تلاش بازیکنان تیمش ادامه داد: خوشحالم که توانستیم تیم گلنور اصفهان را که مقابل تیم‌های مدعی لیگ نتایج خوبی گرفته بود، در آمل شکست دهیم.

وی درباره برنامه کاله برای دیدار آینده گفت: در هفته چهاردهم، روز دوشنبه هشتم دی‌ماه، در بازی خانگی میزبان تیم طبیعت اسلامشهر خواهیم بود. اولویت فعلی ما ریکاوری پس از مسابقه با گلنور است و پس از مشخص شدن وضعیت بازیکنان مصدوم، روند تمرینات و ترکیب تیم تعیین خواهد شد.

سرمربی تیم بسکتبال کاله مازندران با اشاره به جدول رده‌بندی مسابقات افزود: در حال حاضر تمرکز ما روی جدول نیست و جایگاه تیم‌ها پس از پایان بازی‌های دور برگشت اهمیت واقعی خود را نشان می‌دهد. در نهایت، رتبه‌ها تعیین‌کننده مسیر تیم‌ها در مرحله حذفی خواهد بود.

تیم کاله با این پیروزی دهمین برد فصل خود را به دست آورد و با ۲۲ امتیاز، هم‌امتیاز با استقلال تهران و به‌دلیل معدل پایین‌تر، در رده دوم جدول قرار گرفت. کاله مازندران در هفته چهاردهم لیگ برتر بسکتبال، در یکی از حساس‌ترین دیدارهای هفته، میزبان تیم طبیعت اسلامشهر خواهد بود.