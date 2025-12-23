از امروز؛
افزایش روند سرمای هوا در کهگیلویه و بویراحمد
کارشناس اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: دمای هوای هفت درجه سانتیگراد زیرصفر در شهر مارگون ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رییس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی استان افزود: روند سرمای هوای کهگیلویه و بویراحمد از روز سهشنبه دوم دیماه به صورت غیرمحسوس (روزانه یک تا۲ درجه سانتیگراد) افزایش مییابد.
ولی بهرهمند تاکید کرد: بامدادا سهشنبه دمای هوای شهرهای سردسیری یاسوج منفی ۵.۸ و سیسخت منفی ۵.۸ درجه سانتیگراد گزارش شده است.
وی عنوان کرد: در این مدت همچنین دمای هوای شهرهای دهدشت ۱.۹، دوگنبدان ۲.۶، باشت ۲.۴، امامزاده جعفر ۳.۲ و لیکک ۷.۸ درجه سانتیگراد گزارش شده است.
بهرهمند همچنین از ورود سامانه بارشی به کهگیلویه و بویراحمد در اواخر وقت روز جمعه پنجم دی ماه امسال به استان خبر داد.
وی تصریح کرد:۷۲ ساعت آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش ابر و وزش باد خواهد بود.