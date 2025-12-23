به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، علیرضا باستین، مدیرکل انتقال خون استان اظهار داشت: از ابتدای فروردین‌ماه تا پایان آذرماه امسال، مجموعاً ۳۴ هزار و ۲۳ نفر به مراکز انتقال خون استان مراجعه کرده‌اند که از این تعداد، ۲ هزار و ۱۷۸ نفر را بانوان تشکیل می‌دهند.

وی افزود: در این مدت، ۲۷ هزار و ۸۲۸ واحد خون اهدا شده و همچنین ۴۶۲ نفر اقدام به اهدای پلاکت کرده‌اند. از مجموع اهداکنندگان خون، هزار و ۴۵۲ نفر بانوان بوده‌اند که نشان‌دهنده نقش مؤثر زنان در کمک به بیماران نیازمند خون است.

مدیرکل انتقال خون استان بوشهر با اشاره به ترکیب اهداکنندگان افزود: در ۹ ماه نخست امسال، چهار هزار و ۹۶۲ نفر برای نخستین‌بار خون اهدا کرده‌اند، در حالی که هشت هزار و ۲۳۲ نفر اهداکنندگان باسابقه و ۱۴ هزار و ۶۱۵ نفر اهداکنندگان مستمر بوده‌اند.

وی افزود: همچنین ۶ هزار و ۵۹۰ نفر از اهداکنندگان را جوانان تشکیل می‌دهند که این موضوع، ظرفیت ارزشمندی برای آینده انتقال خون استان محسوب می‌شود.

باستین درباره وضعیت فعلی ذخایر خونی استان گفت: در حال حاضر به‌دلیل بارندگی‌های اخیر، وقوع گرد و خاک و همچنین تعطیلات، وضعیت ذخایر خون چندان مطلوب نیست و اکنون تنها برای چهار روز ذخیره خون در استان داریم.

مدیرکل انتقال خون استان بوشهر با بیان اینکه آمار کلی اهدای خون امسال مشابه مدت مشابه سال گذشته است، گفت: از نظر کلی، میزان اهدای خون تفاوت محسوسی با سال گذشته نداشته، اما کاهش مراجعات مقطعی باعث شده سطح ذخایر تحت فشار قرار بگیرد.