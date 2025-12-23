پخش زنده
رئیس جمهور کشورمان در پیامی به اجلاس سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سنپترزبورگ روسیه، همکاری ایران و اتحادیه اوراسیا را زمینهساز منطقهای قدرتمند دانست.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ مسعود پزشکیان رئیسجمهور ایران در پیامی به نشست شورای عالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا که کاظم جلالی سفیر کشورمان در روسیه آن را قرائت کرد، همکاری ایران و کشورهای عضو این اتحادیه را راهبردی بلندمدت برای ایجاد منطقهای قدرتمند از طریق تقویت حاکمیتهای ملی عنوان کرد.
این پیام در اجلاس سران اتحادیه اوراسیا که با حضور رؤسای جمهور روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و نخستوزیر ارمنستان به عنوان پنج کشور عضو این اتحادیه به میزبانی سنپترزبورگ گشایش یافت، قرائت شد.
رئیسجمهور در این پیام با قدردانی از میزبانی دولت و ملت روسیه از این اجلاس، پیشاپیش سال نو میلادی را به رهبران کشورهای حاضر در این نشست تبریک گفت.
پزشکیان خاطر نشان کرد: همانگونه که در نشست سران پیشین اعلام کردم، همکاری ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، راهبردی بلندمدت برای ایجاد منطقهای قدرتمند از طریق تقویت حاکمیتهای ملی، تسهیل حمل و نقل و تجارت، ارتقای امنیت انرژی، توسعه فناوری، ایجاد زیرساختهای مشترک مالی و بانکی و افزایش ارتباطات مردمی است.
اتحادیه اوراسیا میتواند مدل موفقی از همگرایی منطقهای باشد.