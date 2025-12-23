رئیس اداره منابع آب گچساران گفت: حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی حریم رودخانه فصلی روستای قاسمآباد آزاد و ۴۰۰ متر دیوار غیرمجاز تخریب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس اداره منابع آب گچساران،از اجرای موفقیتآمیز یک طرح مهم صیانت از منابع آبی در منطقه خبر داد. سید معصوم افضلی افزود: در راستای حفاظت از حریم و بستر منابع آبی، عملیات رفع تصرف از اراضی حریم و بستر رودخانه فصلی روستای قاسمآباد با موفقیت انجام شد، در این عملیات، حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ متر مربع از اراضی متصرف شده آزاد و به چرخه حفاظت منابع آب بازگشت. وی ادامه داد: علاوه بر آزادسازی اراضی، حدود ۴۰۰ متر دیوار احداثی که بهصورت غیرمجاز در مسیر و حریم این رودخانه ایجاد شده بود نیز تخریب و رفع تصرف گردید. رئیس اداره منابع آب گچساران اضافه کرد: این اقدام که با حضور دادستان، فرماندار شهرستان، و نمایندگان اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام شد، تلاش برای جلوگیری از خسارات احتمالی ناشی از سیلابهای فصلی در این منطقه است.