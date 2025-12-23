وزیر ورزش و جوانان در بازدید از سالن شهید سلیمانی ماهفروجک ساری، اختیارات لازم برای تکمیل این پروژه را به استاندار مازندران واگذار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ وزیر ورزش و جوانان در جریان بازدید از سالن ورزشی شهید سلیمانی ماهفروجک ساری، برای تسریع در روند تکمیل این پروژه، اختیارات لازم را به استاندار مازندران واگذار کرد.

احمد دنیامالی در ادامه سفر یک‌روزه خود به استان با همراهی مهدی یونسی استاندار مازندران، حسین بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان استان و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از سالن ورزشی شهید سلیمانی ماهفروجک و پیست نیمه‌تمام دوچرخه‌سواری این منطقه بازدید کرد.

وزیر ورزش و جوانان در حاشیه این بازدید گفت: برای تسریع در روند تکمیل و بهره‌برداری از این مجموعه ورزشی، اختیارات لازم به استاندار مازندران واگذار می‌شود تا موانع اجرایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

سفر یک‌روزه وزیر ورزش و جوانان به مازندران با محوریت بازدید میدانی از پروژه‌های ورزشی در شهرستان‌های مختلف استان انجام شد. دنیامالی پیش از حضور در ساری، از سالن پنج‌هزار نفری کشتی جویبار، سالن پیامبر اعظم(ص) و مجموعه ورزشی کاله و مجموعه سنگنوردی آمل، ورزشگاه شهید وطنی قائم‌شهر و استادیوم هفتم تیر بابل بازدید کرده بود.