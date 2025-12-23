به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، احسان جهانیان با حضور در جلسه شورای اداری شهرستان دشتستان اظهار داشت: اتحاد و همدلی در این شرایط و برهه بسیار لازم و ضروری‌ست و تا زمانی که حول محور ولایت فقیه، وفاق ملی مورد نظر رئیس جمهور را عملی کنیم هیچ آسیبی به کشور نخواهد رسید.

وی افزود: یکی از رویداد‌های بسیار مهم کشور، انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا است که توجه دشمنان ما را هم معطوف به خود خواهد کرد و به فضل الهی هم، چون همیشه سناریو‌های آنان نقش بر آب خواهد شد.

جهانیان بیان داشت: امروزه کشور بیش از همیشه به تحقق شعار‌های انتخاباتی دکتر پزشکیان مبنی بر انسجام و اتحاد برای ایران و انقلاب اسلامی که به دفعات هم مقام معظم رهبری تایید فرمودند، نیازمند است و همگان به ویژه مدیران باید برای تقویت آن تلاش کنیم.

معاون سیاسی استاندار بوشهر گفت: همانگونه که در جنگ ۱۲ روزه ملت با همدلی، وحدت و وفاق موجب شکست دشمن شدند، با مشارکت حداکثری در انتخابات نیز ناامیدی دشمن را افزون خواهند کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر ضمن قدردانی از زحمات مصطفی سلیمی‌مفرد، قدرت نیروپور، حمزه امین‌نژاد و ابراهیم حسینی بخشداران سابق آبپخش، ارم، سعدآباد و شبانکاره در طول مدت مسئولیت، محمد پارسا، سیدحسین جعفری، مصطفی سلیمی‌مفرد و عبدالرسول کاوه‌فرد را به عنوان بخشداران جدید آبپخش، ارم، سعدآباد و شبانکاره معرفی کرد.

وی در توصیه به بخشداران و اعضای شورای اداری شهرستان، ضمن تأکید بر ضرورت تقویت مردم داری، پاسخگویی و اقناع سازی مراجعین، این روحیه خدمتگزاری را لازم و فقدان آن را مانع ادامه خدمت مدیران در جایگاه مدیریتی دانست و گفت: با شناسایی ظرفیت‌های شهرستان از سطح روستا تا محلات شهری، باید همه ظرفیت‌ها را برای توسعه شهرستان به فعلیت درآورد و در این مسیر به نقش شهروندان و تسهیل روند مشارکت آنان برای جذب و جلب سرمایه گذاری توجه جدی کرد.