مسیر ۱۸ ساله صنعت فضایی ایران با پرتاب سهگانه فضایی جدید در تاریخ هفتم دی ماه ادامه مییابد؛ ماهوارههای بومی «پایا»، «ظفر ۲» و نمونه ارتقا یافته «کوثر» آمادهاند تا توسط فناوران ایرانی به فضا پرتاب شوند و توانمندی فضایی کشور را به نمایش بگذارند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ۱۸ سال از طراحی و ساخت اولین ماهواره بومی ایرانی میگذرد. در طول این سالها همت و توانایی فناوران ایرانی تصویری روشن از اراده ایران در جهان ثبت کرد.
در ادامه این مسیر پر افتخار هفتم دی ماه سه ماهواره ایرانی دیگر به نامهای پایا، ظفر ۲ و نمونه ارتقا یافته ماهواره کوثر به فضا پرتاب میشود.