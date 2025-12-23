مسیر ۱۸ ساله صنعت فضایی ایران با پرتاب سه‌گانه فضایی جدید در تاریخ هفتم دی ماه ادامه می‌یابد؛ ماهواره‌های بومی «پایا»، «ظفر ۲» و نمونه ارتقا یافته «کوثر» آماده‌اند تا توسط فناوران ایرانی به فضا پرتاب شوند و توانمندی فضایی کشور را به نمایش بگذارند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ۱۸ سال از طراحی و ساخت اولین ماهواره بومی ایرانی می‌گذرد. در طول این سال‌ها همت و توانایی فناوران ایرانی تصویری روشن از اراده ایران در جهان ثبت کرد.

در ادامه این مسیر پر افتخار هفتم دی ماه سه ماهواره ایرانی دیگر به نام‌های پایا، ظفر ۲ و نمونه ارتقا یافته ماهواره کوثر به فضا پرتاب می‌شود.