

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ فرمانده انتظامی لامرد از شناسایی و دستگیری ۲ نفر سارق اماکن خصوصی و معابر در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "حسن امجدیان" اظهار داشت: در پی چند فقره سرقت اموال از اماکن و معابر در شهرستان لامرد، موضوع در دستور کار ماموران پلیس این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با انجام اقدامات تخصصی و فنی ۲ نفر سارق را در این رابطه شناسایی و آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی لامرد با بیان اینکه متهمین در تحقیقات به عمل آمده به ۶ فقره سرقت اعتراف کردند گفت: تعدادی اموال مسروقه نیز از مخفیگاه سارقین کشف و تحویل مالباختگان گردید.

سرهنگ امجدیان از شهروندان درخواست کرد در صورت مواجهه با افراد مشکوک، مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع داده و در تامین امنیت پایدار جامعه سهیم باشند.