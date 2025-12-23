

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در آیین تقدیر از سرآمدان علمی و آزمایشگاهی کشور با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس‌جمهور از ۷۷ استاد سرآمد علمی تقدیر شد.

این مراسم از سال ۱۳۹۴ به صورت سالانه برگزار می گردد و دکتر سجاد جعفری استادیار گروه مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، برای چهارمین دوره از برگزیدگان این مراسم بودند.

مجلات علمی برتر در دسته بندی‌های الف تا جیم تقسیم بندی شده‌اند.

در سال ۲۰۲۴ ، ۱۹ نفر از اساتید کشور توانستند مقالات خود را در مجلات دسته الف منتشر کنند که دکتر جعفری با انتشار یک مقاله در مجله معتبر Nature Communications یکی از این اساتید است.