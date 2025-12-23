پخش زنده
امروز: -
رئیسجمهور ونزوئلا با محکوم کردن شدید اقدامات خصمانه واشنگتن، اعلام کرد که کاراکاس طی ۲۵ هفته گذشته با یک کمپین تجاوزکارانه همهجانبه مقابله کرده و پیروز شده است. وی با اشاره به دزدیهای دریایی اخیر آمریکا تأکید کرد که کشورش آماده ورود به مرحله جدید و شتابنده انقلاب است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ نیکلاس مادورو روز یکشنبه در پیامی که از طریق کانال تلگرامی خود منتشر کرد، پرده از ابعاد گسترده تهاجمات ایالات متحده برداشت. وی اعلام کرد که ونزوئلا ماههاست که هدف و قربانی یک کمپین سازمانیافته تجاوز است، اما با قدرت ایستادگی کرده است.
مادورو در پیام خود نوشت: ونزوئلا ۲۵ هفته است که در حال افشاگری، رویارویی و شکست دادن کارزار تجاوزی است که دامنه آن از "تروریسم روانی" تا اعزام "دزدان دریایی (Corsairs) " برای حمله به نفتکشها گسترده است. وی با لحنی قاطع افزود: ما آمادهایم تا سرعت حرکت "انقلاب عمیق" را شتاب ببخشیم و از این مرحله عبور کنیم.
در این پیام اشاره رئیسجمهور ونزوئلا به واقعه روز شنبه است که طی آن دولت ونزوئلا سرقت و توقیف یک کشتی خصوصی حامل نفت این کشور و همچنین ناپدید شدن قهری خدمه آن توسط ایالات متحده را گزارش کرد. پیشتر دلسی رودریگز، معاون اجرایی رئیسجمهور نیز در بیانیهای رسمی، عملیات نظامی آمریکا را یک اقدام خطرناک راهزنی دریایی توصیف کرده بود که در بستر تجاوز چندوجهی واشنگتن علیه کاراکاس صورت میگیرد.