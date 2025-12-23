ستاد دیه لرستان در ۹ ماه گذشته با همراهی خیرین، گذشت شکات و حمایت‌های قضائی توانسته است ۲۲۲ زندانی جرایم غیرعمد را آزاد کند؛ اقدامی که جلوه‌ای از فرهنگ اسلامیِ عفو و دستگیری از نیازمندان را به نمایش گذاشته و امید تازه‌ای در جامعه آفریده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جرایم غیرعمد، از جمله چالش‌های اجتماعی و قضائی هستند که ریشه در فقر، حوادث ناخواسته و ناتوانی‌های مالی دارند؛ جرایمی که نه از سر سوءنیت، بلکه حاصل شرایط دشوار زندگی‌اند. در این میان، نقش دستگاه قضائی و نهاد‌های حمایتی در کاهش تبعات انسانی و اجتماعی این نوع جرایم، نقشی تعیین‌کننده و حیاتی است.

ستاد دیه به‌عنوان نهادی برخاسته از فرهنگ اسلامی و مشارکت مردمی، با تکیه بر اصل گذشت، همیاری اجتماعی و حمایت قانونی، توانسته است امید را به زندگی صد‌ها خانواده بازگرداند.

آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، تنها رهایی یک فرد از زندان نیست، بلکه احیای یک خانواده و بازگرداندن نیرویی مفید به جامعه است. گزارش پیش‌رو، نگاهی دارد به عملکرد ستاد دیه لرستان و جلوه‌ای از همبستگی اجتماعی، گذشت و مسئولیت‌پذیری در مسیر تحقق عدالت و کرامت انسانی.

حجت‌الاسلام سعید شهواری، رئیس کل دادگستری لرستان و رئیس هیئت امنای ستاد دیه استان گفت: جرایم غیرعمد، همان‌گونه که از نامشان پیداست، ناشی از قصد و سوءنیت مجرمانه نیستند. این جرایم بیشتر به دلیل حوادث، ناتوانی مالی یا شرایط خاص اجتماعی رخ می‌دهند. قانون‌گذار نیز با در نظر گرفتن این واقعیت، راهکار‌هایی همچون اعسار، تقسیط و حمایت‌های ستاد دیه را پیش‌بینی کرده است تا افراد بی‌گناه از تبعات سنگین زندان رهایی یابند.

آزادی ۲۲۲ زندانی لرستانی؛ آماری که امید می‌آفریند

رئیس کل دادگستری لرستان در تشریح عملکرد ستاد دیه استان در سال جاری، افزود: در طول ۹ ماه گذشته، تعداد ۲۲۲ زندانی جرایم غیرعمد آزاد شده‌اند که شامل ۱۸ زن و ۲۰۴ مرد می‌باشند. از میان این افراد، یک نفر به دلیل تصادف رانندگی، یک نفر به علت حادثه کارگاهی و یک نفر به سبب ایراد صدمه بدنی یا قتل شبه‌عمد در زندان بودند. در کنار این موارد، ۱۳۱ نفر به دلیل پرونده‌های مالی، ۷۶ نفر به علت بدهی مهریه و ۱۲ نفر به دلیل نفقه گرفتار زندان شده بودند. این آمار نشان می‌دهد که بیشترین سهم مربوط به پرونده‌های مالی و مهریه است که بخش بزرگی از زندانیان غیرعمد را تشکیل می‌دهد.

قرآن و فرهنگ گذشت؛ پشتوانه الهی ستاد دیه

حجت‌الاسلام شهواری با استناد به آیات قرآن کریم، گفت: خداوند متعال در قرآن می‌فرماید: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ (شوری/۴۰) هر کس گذشت کند و اصلاح نماید، پاداش او بر عهده خداست.

وی افزود: این آیه شریفه نشان می‌دهد که گذشت شکات و خیرین نه تنها یک اقدام اجتماعی، بلکه یک عمل الهی و دارای اجر معنوی عظیم است. ستاد دیه لرستان با تکیه بر همین فرهنگ قرآنی توانسته است زمینه آزادی صد‌ها زندانی را فراهم کند.

بدهی‌ها و منابع مالی؛ ترکیب تلاش‌های مردمی و قضایی

رئیس هیئت امنای ستاد دیه استان گفت: کل بدهی زندانیان جرایم غیرعمد در لرستان بیش از ۶۳۷ میلیارد تومان بوده است. از این میزان، شکات با گذشت خود حدود ۴۷ میلیارد تومان را بخشیده‌اند و خانواده‌های مددجویان نیز حدود ۱۱ میلیارد تومان را تأمین کرده‌اند. همچنین، با صدور احکام اعسار، مبلغی بالغ بر ۵۵۰ میلیارد تومان معادل ۸۵ درصد از بدهی‌ها کاهش یافته است. در کنار این اقدامات، تسهیلات بانکی به ارزش ۷ میلیارد تومان و منابع بلاعوض ستاد دیه استان به میزان ۲۲ میلیارد تومان نیز در فرآیند آزادی زندانیان نقش‌آفرینی کرده‌اند. این ارقام نشان می‌دهد که بدون گذشت شکات و همراهی خانواده‌ها، آزادی زندانیان غیرعمد امکان‌پذیر نبود.

وضعیت فعلی زندانیان جرایم غیرعمد در لرستان

رئیس شورای قضائی لرستان افزود: در حال حاضر، تعداد کل زندانیان جرایم غیرعمد در لرستان ۴۲۱ نفر است. از این میان، ۱۰۶ نفر واجد شرایط حمایت ستاد دیه هستند که برای آزادی آنان مبلغی بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان نیاز است. این رقم نشان می‌دهد که همچنان نیازمند مشارکت گسترده خیرین و مردم شریف استان هستیم.

فرهنگ همیاری اجتماعی؛ سرمایه‌ای برای آینده

وی با تأکید بر اهمیت فرهنگ همیاری اجتماعی گفت: ستاد دیه لرستان نه تنها به آزادی زندانیان کمک می‌کند، بلکه بستری برای ترویج ارزش‌های اسلامی همچون عفو، ایثار و دستگیری از نیازمندان فراهم آورده است. این حرکت، جلوه‌ای از همبستگی اجتماعی و ایمان مردم به مسئولیت‌های انسانی و دینی است.

دعوت به مشارکت در امر خداپسندانه

در پایان، رئیس کل دادگستری لرستان افزود: ستاد دیه لرستان در‌های خود را به روی همه خیرین و نیکوکاران گشوده است. هر قدمی که در این مسیر برداشته شود، نه تنها گرهی از زندگی یک انسان باز می‌کند، بلکه ثواب اخروی و آرامش اجتماعی را به همراه دارد. امید داریم با همت والای مردم و مسئولان، بتوانیم در آینده نزدیک شاهد آزادی همه زندانیان جرایم غیرعمد استان باشیم.