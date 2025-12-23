پخش زنده
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با اشاره به محدودیتهای تأمین سوخت نیروگاهها، بر ضرورت مدیریت مصرف برق در سطح استان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت:با توجه به شرایط موجود و لزوم صرفهجویی در مصرف برق، تکالیفی از سوی وزارت نیرو و قرارگاه پایش بار کشور به شرکتهای توزیع برق استانها ابلاغ شده که بخش مهمی از آن مربوط به مدیریت مصرف در ادارات و دستگاههای اجرایی است.
مهدی دادگر افزود: در این راستا، ابلاغیههای لازم از سوی استانداری و شرکت توزیع نیروی برق استان به دستگاههای اجرایی ارسال شده و انتظار میرود تمامی ادارات مدیریت مصرف برق را بهطور جدی در دستور کار قرار دهند.
وی گفت: صرفنظر کردن از روشناییهای غیرضروری در اماکن اداری، استفاده حداکثری از نور طبیعی روز، تنظیم دمای سیستمهای سرمایشی و گرمایشی مطابق با توصیههای شرکت گاز و پرهیز جدی از روشنایی نماها و تابلوهای سردر از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی همچنین از بانکها، بیمهها و برخی دستگاههای مشابه خواست از روشناییهای غیرضروری بهویژه در بخش تابلوهای تبلیغاتی، نما و سردر ساختمانها خودداری کنند.
دادگر همچنین از شهرداریهای تابعه استان خواست در زمینه مدیریت روشنایی میادین، بوستانها، پارکها و فضاهای سبز نهایت همکاری را با شرکت توزیع نیروی برق داشته باشند تا روشناییها در حد متعارف تنظیم شود.
وی گفت: این اقدامات کمک میکند تا با صرفهجویی در مصرف برق، سوخت معادل آن برای مدت بیشتری در نیروگاهها قابل استفاده باشد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی افزود: در بخش کشاورزی و صنعت نیز محدودیتهایی از سوی قرارگاه پایش بار کشور در نظر گرفته شده که از طریق پیامک به مشترکان جامعه هدف اطلاعرسانی خواهد شد و انتظار میرود این مشترکان نیز همراهی لازم را با صنعت برق استان داشته باشند تا شرایط مصرف تحت کنترل مدیریت شود.