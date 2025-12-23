شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به منظور، بررسی مسائل و چالش‌های محیط زیستی استان به یزد سفر کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، شینا انصاری به همراه حمید ظهرابی معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان با استقبال استاندار، معاون هماهنگی امور عمرانی، نماینده مردم شریف اردکان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران و کارکنان اداره کل حفاطت محیط زیست وارد استان یزد شد.

انصاری به منظور افتتاح پروژه‌های محیط زیست و بررسی مسائل و چالش‌های محیط‌زیستی به استان یزد سفر کرده است.

دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، شرکت در شورای برنامه ریزی و توسعه استان، افتتاح طرح‌ها و پروژه حفاظت محیط زیست و تنوع زیستی، رونمایی و افتتاح از اجرای طرح مشارکت کارشناسان نظام مهندسی در پایش افتتاح مرکز تحقیقات محیط زیست شهرستان اردکان، افتتاح دفتر خبر صدا و سیما در محیط زیست، دیدار با نمایندگان تشکل‌های زیست محیطی، دیدار و تجلیل از خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه و محیط بان و دیدار و گفت‌و‌گو با کارکنان حفاظت محیط زیست از دیگر برنامه‌های پیش بینی شده برای سفر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به استان است.