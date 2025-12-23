



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان از کشف ۸۵ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز در بازرسی از انباری در شیراز خبر داد.

سرهنگ "محمدرضا رضایی" بیان کرد: مامورین پلیس امنیت اقتصادی استان با اقدامات فنی از دپو سوخت فاقد مجوز در انباری در اطراف شیراز مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران انتظامی با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از یک مخزن بزرگ، حدود ۸۵ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز را کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان با اشاره به اینکه در این راستا ۲ نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند، تصریح کرد: کارشناسان ارزش سوخت‌های مکشوفه را ۴۵ میلیارد ریال برآورد کردند.