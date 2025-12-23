جاده‌های لغزنده و مه آلود خراسان رضوی در ۲ دیماه

بادروفه و مه گرفتگی امروز ۲ دیماه، موجب لغزندگی جاده‌ها و کاهش دید رانندگان در مسیر‌های مه گیر خراسان رضوی شده است.