جادههای لغزنده و مه آلود خراسان رضوی در ۲ دیماه
بادروفه و مه گرفتگی امروز ۲ دیماه، موجب لغزندگی جادهها و کاهش دید رانندگان در مسیرهای مه گیر خراسان رضوی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: در حال حاضر بادروفه یا حرکت برف بر روی سطح جاده براثر وزش باد، سطح جادههای مشهد-کلات و باغچه - تربت حیدریه در محدودههای شریف آباد و امان آباد را لغزنده کرده است.
سرهنگ حسین میش مست افزود: همچنین جاده ترانزیتی درگز - قوچان در محدوده گردنه تیوان، جاده مشهد-کلات در محدوده گردنه گوجگی، آزادراه شهید شوشتری و مسیر باغچه -تربت حیدریه در محدوده گردنه رباط سفید مه آلود است.
وی ادامه داد: ترافیک صبحگاهی خودروها در بزرگراه مشهد-چناران نیمه سنگین و در آزادراه شهید شوشتری پرحجم گزارش شده است.