با تلاش خانواده بزرگ حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی آئین گلریزان برای آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد و حمایت از کودکان مبتلا به سرطان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ به همت خانواده بزرگ حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی مراسم گلریزان آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و حمایت از کودکان مبتلا به سرطان، با حضور استاندار و جمعی از مدیران در زورخانه شهرداری اراک برگزار شد.

این اقدام به منظور آزادی تعدادی از رانندگان زندانی جرائم غیرعمد و همین‌طور تأمین بخشی از هزینه‌های تعدادی از کودکان مبتلا به سرطان با هدف ترویج فرهنگ پهلوانی، تحقق اهداف مسئولیت‌های اجتماعی و کمک به اقشار آسیب‌پذیر برگزار شد.

به همت انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل و نقل، خیرین و رانندگان استان مرکزی تا کنون مبلغ ۹۴۴ میلیون تومان جمع‌آوری شده که از این مبلغ ۶۸۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای آزادسازی رانندگان زندانی جرائم غیرعمد و ۲۵۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای کمک به درمان کودکان مبتلا به سرطان تأمین شده است.