به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد، میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون روی عدد ۱۳۶ و در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت.

میانگین کیفیت هوا هم‌اکنون با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون ۱۵۰ و در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است.

در این شرایط مبتلایان به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضعیت پاک و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.