استاندار خراسان شمالی گفت: سهمیه ۹۴ میلیون دلاری مرزنشینان برای واردات رقم قابل توجهی است که می‌توان از آن برای تأمین نیاز‌های استان بهره برد.

ه گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بهمن نوری در شورای ساماندهی مبادلات مرزی با تأکید بر اهمیت بازگشایی گذر مرزی استان گفت: پیگیری‌های جدی برای بازگشایی این گذر در حال انجام است و این موضوع از محور‌های مهم سفر رئیس‌جمهور به استان نیز بوده است.

وی افزود: این ظرفیت می‌تواند برای کشور ترکمنستان نیز به‌عنوان یک پتانسیل بالقوه مطرح باشد.

وی ادامه داد: اقلام مورد نیاز مردم از طریق شرکت‌های تعاونی مرزنشینان قابل تأمین است که این خود یک فرصت بسیار ارزشمند به شمار می‌رود.

استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه کارت‌های مرزنشینی و تفویض اختیار به استانداران دو ظرفیت مهم در این حوزه هستند، اظهار داشت: با استفاده از این ظرفیت‌ها می‌توان بخش قابل توجهی از مشکلات مرزنشینان را برطرف کرد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین باید از ظرفیت اتاق بازرگانی برای حل چالش‌های مرزنشینان، به‌ویژه در حوزه واردات، استفاده شود و دستگاه‌های اجرایی از جمله گمرک و جهاد کشاورزی نیز می‌توانند نقش محوری در این زمینه ایفا کنند.

نوری ساماندهی و تقویت تعاونی‌های مرزنشینان را ضروری دانست و گفت: اگرچه میزان واردات انجام‌شده مناسب بوده، اما می‌توان با این ظرفیت نیاز سایر استان‌ها را نیز تأمین کرد.

استاندار خراسان شمالی همچنین بر ضرورت رفع نگرانی‌های مرزنشینان تأکید کرد و افزود: با انعقاد قرارداد‌های لازم توسط دستگاه‌های متولی باید اطمینان حاصل شود که مرزنشینان متضرر نخواهند شد.

بر اساس گزارش ارائه‌شده در این شورا، توزیع یک‌هزار تن برنج وارداتی از محل تفویض اختیار به استانداران آغاز شده و توزیع مرحله‌ای آن تا تکمیل کامل سهمیه یک‌هزار تنی ادامه خواهد داشت.

این اقدام در راستای مصوبه هیات وزیران درخصوص استفاده از ظرفیت استان‌های مرزی برای واردات کالا‌های اساسی بدون انتقال ارز انجام شده است.