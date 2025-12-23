راهی جز اجرای طرح سازگاری با کم‌آبی در همه بخش‌ها شامل کشاورزی، صنعت و شرب به کاهش ۳۰ درصدی مصرف آب نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی عصر دیروز در نشست اعضای کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت اتاق بازرگانی و همراهی استاندار، زمینه ورود افراد دلسوز و متخصص را به فرآیند مدیریت بحران فراهم کرد.

غلامرضا ممدوحی با تاکید بر حفظ کشاورزی غرب مشهد افزود: تعطیلی این بخش پیامد‌های زیست‌محیطی جدی از جمله تشدید ریزگرد‌ها به دنبال خواهد داشت و قابل قبول نیست.

به گفته وی، بیشترین آب‌بها مربوط به ادارات، نهاد‌های نظامی و انتظامی و صنایع است که از طریق تهاتر با وزارت نیرو تسویه می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین آب‌بهای مشترک آب و فاضلاب نیز تهاتری است و همین موضوع باعث شده است شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی منابع کافی برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف در اختیار نداشته باشد.

وضعیت نگران کننده ذخایر سد‌های خراسان رضوی

معاون طرح‌های توسعه منابع آبی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به وضعیت نگران‌کننده سد‌های استان پیش از بارندگی‌های اواخر آذرماه گفت: حجم باقی‌مانده آب در سد دوستی تا ۲۲ آذرماه به ۲۶ و نیم میلیون مترمکعب رسیده و سد‌های طرق، کارده و ارداک به ترتیب با یک و شش دهم ، دو و چهار دهم و دو دو دهم میلیون مترمکعب ذخیره، عملاً از مدار بهره‌برداری خارج شده‌اند.

مسعود حسین پور بیان کرد: برداشت بیش از حد از سد دوستی موجب منفی شدن حجم این سد شده است، حدود ۵۴ میلیون مترمکعب بیش‌برداشت از این سد صورت گرفته و آبی که افغانستان رهاسازی کرده نیز به سد دوستی نرسیده است؛ بنابراین نباید چشم امیدی به منابع فعلی سد‌ها داشت.

وی با اشاره به نیاز آبی استان در افق سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: نیاز آبی استان در این سال حدود ۱۱ هزار و ۶۷۵ لیتر بر ثانیه برآورد شده، در حالی که برداشت سال جاری حدود ۱۱ هزار و ۳۳۵ لیتر بر ثانیه بوده است، این رقم بر اساس آمار وزارت نیرو بیش‌تر ۱۳ هزار و ۲۰۰ لیتر بر ثانیه بوده که با اقدامات انجام‌شده کاهش یافته است.

معاون طرح‌های توسعه منابع آبی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی با تاکید بر اینکه این استان کمترین سرانه مصرف آب در کشور را دارد، گفت: سرانه مصرف شهروندان ۱۲۰ لیتر و زائران ۷۵ لیتر در نظر گرفته شده و مجموع نیاز آبی استان در سال ۱۴۰۵ حدود ۲۷۰ میلیون مترمکعب برآورد می‌شود.

شناسایی ۱۵۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در حوالی دشت مشهد

رئیس کمیسیون آب و محیط‌زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به شرایط بحرانی دشت مشهد اظهار کرد: این دشت در حال حاضر در یکی از بحرانی‌ترین وضعیت‌های خود قرار دارد و عبور از این شرایط، مستلزم ارائه مدلی قابل دفاع و اجرایی است.

محمد علایی با اشاره به وضعیت چاه‌های آب در دشت مشهد تصریح کرد: در حال حاضر بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ حلقه چاه غیرمجاز شناسایی شده در این محدوده وجود دارد .

به گفته وی، بیشترین فشار ناشی از بحران آب بر بخش کشاورزی وارد شده و این بخش، نخستین قربانی محدودیت‌های منابع آبی است.

وی همچنین بر ضرورت توقف صدور مجوز‌های جدید حفر چاه و برداشت آب مطابق با پروانه‌های بهره‌برداری تاکید کرد و افزود: شرکت آب و فاضلاب باید حداقل نیاز آبی مشهد را با فرض از مدار خارج شدن سد‌ها تعریف کند و برنامه‌های خود را برای عبور از این شرایط ارائه دهد.

به گفته وی، در همین راستا، کمیسیون آب و محیط‌زیست نیز با حمایت استاندار خراسان رضوی و همکاری آبفا و شرکت آب منطقه‌ای، طرحی مدون برای مدیریت بحران آب ارائه خواهد کرد.

علایی با اشاره به محدودیت اثربخشی طرح‌های بلندمدت افزود: انتقال آب از تاجیکستان، طرحی زمان‌بر است و در کوتاه‌مدت پاسخگوی نیاز آبی مشهد نخواهد بود؛ از این رو، تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی و منابع در دسترس، رویکردی منطقی‌تر برای مدیریت بحران آب به شمار می‌رود.