



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ سرهنگ "اسماعیل زراعتیان اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت درون خودرو در سطح شهرستان شیراز، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی اظهار داشت: در این راستا مأموران کلانتری "۲۴ ابوذر" شیراز تحقیقات خود را آغاز و موفق شدند یک سارق حرفه‌ای را شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه متهم در بازجویی فنی توسط ماموران پایگاه تجسس به ۲۹ فقره سرقت اعتراف کرد، گفت: سارق جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ "زراعتیان" به شهروندان توصیه کرد اتومبیل خود را به قفل مرکزی، دزدگیر، قفل پدال، قفل فرمان، سوئیچ مخفی و سایر لوازم بازدارنده مجهز کنند تا سارقان نتوانند به نیت شوم خود برسند