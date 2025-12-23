پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان شیراز از دستگیری سارق درون خودرو و اعتراف وی به ۲۹ فقره سرقت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ سرهنگ "اسماعیل زراعتیان اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت درون خودرو در سطح شهرستان شیراز، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی اظهار داشت: در این راستا مأموران کلانتری "۲۴ ابوذر" شیراز تحقیقات خود را آغاز و موفق شدند یک سارق حرفهای را شناسایی و دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه متهم در بازجویی فنی توسط ماموران پایگاه تجسس به ۲۹ فقره سرقت اعتراف کرد، گفت: سارق جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.
سرهنگ "زراعتیان" به شهروندان توصیه کرد اتومبیل خود را به قفل مرکزی، دزدگیر، قفل پدال، قفل فرمان، سوئیچ مخفی و سایر لوازم بازدارنده مجهز کنند تا سارقان نتوانند به نیت شوم خود برسند