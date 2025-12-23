استاندار یزد: حرکت استان در مسیر توسعه پایدار ضرورت دارد و نگاه و گفتمان محیط‌زیستی بر همه گفتمان‌ها از جمله صنعت، کارآفرینی و اشتغال‌زایی در استان یزد غالب شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی در جلسه شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان که با حضور شینا انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور و جمعی از مدیران ارشد استان برگزار شد، با قدردانی از تلاش‌ها و همراهی مجموعه محیط زیست کشور، اظهار کرد: طی یک سال گذشته به‌ویژه در دولت چهاردهم، شاهد دلسوزی‌ها، پیگیری‌ها و همراهی‌های بسیار خوبی از سوی مجموعه محیط زیست بوده‌ایم و لازم می‌دانستم از این تلاش‌ها قدردانی کنم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع استان یزد افزود: یزد استانی صنعتی، معدنی، گردشگری و کشاورزی است و هر آنچه در حوزه کارآفرینی به ذهن می‌رسد، در این استان ظرفیت بالایی برای آن وجود دارد. این موضوع بیش از هر چیز به دلیل برخورداری استان از منابع انسانی توانمند و کارآفرینان زبده‌ای است که در حوزه‌های مختلف، عملکرد قابل دفاعی داشته‌اند.

استاندار یزد با بیان اینکه در گذشته گام‌های توسعه‌ای به‌صورت متوازن برداشته نشده است، تصریح کرد: در برخی بخش‌ها بیش از حد اصرار شده و امروز از همان ناحیه دچار آسیب و لطمه شده‌ایم. به همین دلیل، برنامه‌ای با عنوان یزد پایدار به تصویب رسید تا مسیر رشد استان بر پایه نگاه متوازن و مسئولانه اصلاح شود.

بابایی ادامه داد: امروز پس از گذشت یک سال، خوشحالیم که گفتمان محیط زیستی به دغدغه‌ای عمومی تبدیل شده و این نگاه نه‌تنها در میان مدیران، بلکه در بین مردم نیز شکل گرفته است. ما به دنبال مسیری هستیم که در عین توجه به اشتغال‌زایی و کارآفرینی، محدودیت‌ها و الزامات محیط زیستی استان، به‌ویژه در حوزه آب، به‌صورت جدی مدنظر قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از صنایع موجود گفت: صنایعی که تاکنون ایجاد شده‌اند، با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شکل گرفته‌اند و وظیفه ما حمایت و پشتیبانی از آنهاست، اما این حمایت باید همزمان با تقویت روزافزون دغدغه‌های زیست‌محیطی انجام شود؛ دغدغه‌ای که نه‌تنها تضعیف نخواهد شد، بلکه هر روز پررنگ‌تر می‌شود.

استاندار یزد با اشاره به آموزه‌های دینی در حوزه محیط زیست خاطرنشان کرد: در تعالیم دینی بر آبادانی زمین و پرهیز از تخریب آن تأکید شده و انسان‌ها نسبت به سرزمین‌ها، آبادانی‌ها و حتی موجودات زنده مسئول هستند. محیط زیست یعنی فراهم کردن بستر زندگی سالم و اگر رشدی بدون توجه به پیامد‌های اجتماعی، روانی، بهداشتی و زیست‌محیطی شکل بگیرد، آن رشد در واقع پیشرفت محسوب نمی‌شود.

بابایی در پایان تأکید کرد: توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که همه بخش‌ها به‌صورت همزمان دیده شوند و برنامه یزد پایدار نیز دقیقاً با همین نگاه و برگرفته از اصول توسعه پایدار، در دستور کار مدیریت استان قرار گرفته است.