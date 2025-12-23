پخش زنده
نمایندگان گروههای مختلف سیاسی و اجتماعی در پورتوریکو و سایر کشورهای آمریکای لاتین، ضمن محکومیت شدید تهدیدات و تجاوزات اخیر ایالات متحده علیه ونزوئلا، این اقدامات را مصداق بارز دخالت مستقیم در امور داخلی و نقض آشکار حاکمیت ملی کاراکاس توصیف کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ موج مخالفتها با سیاستهای خصمانه کاخ سفید علیه دولت قانونی ونزوئلا، این بار از پورتوریکو و دیگر نقاط آمریکای لاتین برخاسته است.
فعالان منطقهای هشدار دادهاند که اقدامات قهرآمیز یکجانبه آمریکا بیش از هر چیز غیرنظامیان را هدف گرفته و مانع توسعه اقتصادی منطقه شده است.
این گروهها از مقامات واشنگتن خواستند تا به جای استفاده از ادبیات جنگطلبانه و تهدیدآمیز به مسیر دیپلماسی، احترام متقابل و تبعیت از قوانین بینالمللی بازگردند.
نمایندگان جنبشهای اجتماعی تأکید کردند که منطقه آمریکای لاتین و کارائیب باید به عنوان یک منطقه صلح عاری از محاصره اقتصادی و تهدید نظامی باقی بماند.
یکی از سخنگویان حاضر در همایش همبستگی که در سانخوآن (پایتخت پورتوریکو) برگزار شد، با اشاره به تجربه مشترک ملتهای منطقه گفت: پورتوریکو با توجه به واقعیت تاریخی خود اهمیت حیاتی حاکمیت ملی را عمیقاً درک میکند. ما نمیتوانیم در برابر آنچه سیاست "خفگی و خفقان" علیه کشور برادر ونزوئلا، مینامیم، ساکت بمانیم.
این موضعگیریهای قاطع در کنار سایر درخواستهای بینالمللی قرار میگیرد که خواستار توقف فوری خصومتها و احترام به فرآیندهای داخلی ونزوئلا هستند.
طبق اعلام سازماندهندگان، قرار است در هفتههای آینده نشستها و تظاهرات متعددی در سراسر جزیره پورتوریکو برگزار شود تا افکار عمومی نسبت به تبعات ویرانگر سیاستهای مداخلهجویانه آمریکا آگاه شوند.