آزادی ۲۲۲ زندانی جرائم غیرعمد به همت ستاد دیه لرستان
رئیس کل دادگستری لرستان گفت: ستاد دیه استان در ۹ ماه گذشته با همراهی خیرین، گذشت شکات و حمایتهای قضایی توانسته است ۲۲۲ زندانی جرائم غیرعمد را آزاد کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
رئیس کل دادگستری لرستان و رئیس هیئت امنای ستاد دیه استان در تشریح عملکرد ستاد دیه استان گفت: در طول ۹ ماه گذشته، تعداد ۲۲۲ زندانی جرائم غیرعمد آزاد شدهاند که شامل ۱۸ زن و ۲۰۴ مرد میباشند.
حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری افزود: از میان این افراد، یک نفر به دلیل تصادف رانندگی، یک نفر به علت حادثه کارگاهی و یک نفر به سبب ایراد صدمه بدنی یا قتل شبهعمد در زندان بودند. در کنار این موارد، ۱۳۱ نفر به دلیل پروندههای مالی، ۷۶ نفر به علت بدهی مهریه و ۱۲ نفر به دلیل نفقه گرفتار زندان شده بودند. این آمار نشان میدهد که بیشترین سهم مربوط به پروندههای مالی و مهریه است که بخش بزرگی از زندانیان غیرعمد را تشکیل میدهد.
رئیس هیئت امنای ستاد دیه استان در ادامه گفت: کل بدهی زندانیان جرائم غیرعمد در لرستان بیش از ۶۳۷ میلیارد تومان بوده است. از این میزان، شکات با گذشت خود حدود ۴۷ میلیارد تومان را بخشیدهاند و خانوادههای مددجویان نیز حدود ۱۱ میلیارد تومان را تأمین کردهاند.
به گفته وی همچنین، با صدور احکام اعسار، مبلغی بالغ بر ۵۵۰ میلیارد تومان معادل ۸۵ درصد از بدهیها کاهش یافته است. در کنار این اقدامات، تسهیلات بانکی به ارزش ۷ میلیارد تومان و منابع بلاعوض ستاد دیه استان به میزان ۲۲ میلیارد تومان نیز در فرآیند آزادی زندانیان نقشآفرینی کردهاند. این ارقام نشان میدهد که بدون گذشت شکات و همراهی خانوادهها، آزادی زندانیان غیرعمد امکانپذیر نبود.
رئیس شورای قضایی لرستان اظهار داشت: هم اکنون، تعداد کل زندانیان جرائم غیرعمد در لرستان ۴۲۱ نفر است که از این میان، ۱۰۶ نفر واجد شرایط حمایت ستاد دیه هستند و برای آزادی آنان مبلغی بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان نیاز است.